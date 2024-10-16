6 ошибок во время тренировки, которые вредят организму после 50 лет
Регулярные физические упражнения необходимы для того, чтобы организм был здоровым и сильным. Однако люди старше 50 лет могут допускать ошибки во время тренировки, которые будут только вредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Избегание разминки перед тренировкой
Тренер Ронни Гарсия рассказал, что пропуск надлежащей разминки повышает риск растяжения мышц или травм. Все потому, что с возрастом гибкость тела и кровообращение уменьшаются.
Всегда делайте разминку перед тем, как переходить к основной тренировке. Посвятите время динамической разминке с легкими аэробными упражнениями и растяжками.
Нагружаете суставы
Упражнения с сильной нагрузкой, такие как бурпы и бег по жесткой поверхности очень полезны. Однако будьте осторожны, ведь они также могут создать чрезмерную нагрузку на суставы.
Лучше выбрать упражнения с незначительной нагрузкой, такие как езда на велосипеде, плавание или упражнения на эллиптическом тренажере.
Неправильная осанка
Неправильная форма и осанка во время упражнений могут вызвать нагрузку на позвоночник и суставы, что приведет к потенциальным травмам.
Если вы сомневаетесь, то следует работать с личным тренером.
Чрезмерно тренируетесь
Напряжение тела до предела не ускорит ваш прогресс.
"Чрезмерная тренировка без должного отдыха может привести к усталости, повышенному риску травм и даже ослаблению иммунной системы", - отметил тренер.
Гарсия отмечает важность отдыхать и восстанавливаться, а также всегда быть в гармонии со своим телом. В дни отдыха подумайте о медитации, легкой растяжке или упражнениях йоги. Так ваше тело сможет восстановиться.
Большая сосредоточенность на определенных движениях
Очень легко сосредоточиться на изолирующих упражнениях, таких как гибка бицепса и других. Хотя эти типы упражнений имеют место в тренировках, но внимание должно быть сосредоточено на сложных движениях, нагружающих многочисленные мышцы и суставы.
Обязательно включайте тяжелые движения, такие как приседания или варианты становой тяги, которые вертикально нагружают позвоночник. Они обеспечивают наибольшую пользу для костей, мышц и повышают производительность.
Пропуск тренировок
Самое плохое, что вы можете сделать, это вообще пропустить упражнения.
Короткие прогулки, кардиотренажеры, подъем по лестнице и другие виды деятельности стоят усилий, даже если силовые тренировки, йога и другие методы не подходят.
Прогуляйтесь и как минимум сделайте несколько упражнений, чтобы получить максимум пользы.
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