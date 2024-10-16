6 ошибок во время тренировки, которые вредят организму после 50 лет

Регулярные физические упражнения необходимы для того, чтобы организм был здоровым и сильным. Однако люди старше 50 лет могут допускать ошибки во время тренировки, которые будут только вредить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Избегание разминки перед тренировкой

Тренер Ронни Гарсия рассказал, что пропуск надлежащей разминки повышает риск растяжения мышц или травм. Все потому, что с возрастом гибкость тела и кровообращение уменьшаются.

Всегда делайте разминку перед тем, как переходить к основной тренировке. Посвятите время динамической разминке с легкими аэробными упражнениями и растяжками.

Нагружаете суставы

Упражнения с сильной нагрузкой, такие как бурпы и бег по жесткой поверхности очень полезны. Однако будьте осторожны, ведь они также могут создать чрезмерную нагрузку на суставы.

Лучше выбрать упражнения с незначительной нагрузкой, такие как езда на велосипеде, плавание или упражнения на эллиптическом тренажере.

Неправильная осанка

Неправильная форма и осанка во время упражнений могут вызвать нагрузку на позвоночник и суставы, что приведет к потенциальным травмам.

Если вы сомневаетесь, то следует работать с личным тренером.

Чрезмерно тренируетесь

Напряжение тела до предела не ускорит ваш прогресс.

"Чрезмерная тренировка без должного отдыха может привести к усталости, повышенному риску травм и даже ослаблению иммунной системы", - отметил тренер.

Гарсия отмечает важность отдыхать и восстанавливаться, а также всегда быть в гармонии со своим телом. В дни отдыха подумайте о медитации, легкой растяжке или упражнениях йоги. Так ваше тело сможет восстановиться.

Большая сосредоточенность на определенных движениях

Очень легко сосредоточиться на изолирующих упражнениях, таких как гибка бицепса и других. Хотя эти типы упражнений имеют место в тренировках, но внимание должно быть сосредоточено на сложных движениях, нагружающих многочисленные мышцы и суставы.

Обязательно включайте тяжелые движения, такие как приседания или варианты становой тяги, которые вертикально нагружают позвоночник. Они обеспечивают наибольшую пользу для костей, мышц и повышают производительность.

Пропуск тренировок

Самое плохое, что вы можете сделать, это вообще пропустить упражнения.

Короткие прогулки, кардиотренажеры, подъем по лестнице и другие виды деятельности стоят усилий, даже если силовые тренировки, йога и другие методы не подходят.