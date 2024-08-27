Кардиолог назвала упражнения, полезные для сердца и сосудов

Забота о сердце - это важная часть поддержания крепкого здоровья и высокого качества жизни. От здорового сердца зависит не только то, сможете ли вы активно и весело жить, но и долголетие в целом. Есть определенные упражнения, которые будут только способствовать этому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That !

По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), каждый взрослый должен выполнять аэробные упражнения умеренной интенсивности в течение минимум 150 минут еженедельно.

Кардиолог Мэри Бренч рассказала, что регулярные физические упражнения - отличный способ предотвратить болезни сердца.

Бег

Бег для некоторых людей может оказаться вредным для суставов. Быстрая ходьба - отличная альтернатива.

Бег и ходьба увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление, обеспечивая кондиционирование сердечно-сосудистой системы.

После хорошей пробежки или ходьбы пульс и артериальное давление снижаются, но эндорфины увеличиваются. Чередование бега с ходьбой - отличный способ испытать свое тело.

Бег полезен для сердца (фото: Freepik)

Плавание

Бассейн предназначен не только для того, чтобы охладиться в жаркий летний день. Плавание может обеспечить отличную тренировку сердечно-сосудистой системы.

Прохладная вода поддерживает температуру вашего тела, но частота сердечных сокращений и артериальное давление все равно увеличиваются, способствуя пользе для сердца.

Кроме того, сопротивление в воде также прорабатывает мышцы.

Плавание (фото: Freepik)

Танцы

Танцы - отличный способ тренировки, поскольку ими удобно заниматься у себя дома или в студии.

Также танцы во время уборки - отличный способ сжечь калории после еды.

Танцы (фото: eatthis.com)

Йога и медитация

Регулярные занятия йогой не только полезны для снятия стресса, но также могут быть выдающимся кардиотренированием и сжигателем калорий.

Йога и медитация - это виды упражнений, которые могут помочь сбалансировать тело, душу и разум.