Кардиолог назвала упражнения, полезные для сердца и сосудов
Забота о сердце - это важная часть поддержания крепкого здоровья и высокого качества жизни. От здорового сердца зависит не только то, сможете ли вы активно и весело жить, но и долголетие в целом. Есть определенные упражнения, которые будут только способствовать этому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), каждый взрослый должен выполнять аэробные упражнения умеренной интенсивности в течение минимум 150 минут еженедельно.
Кардиолог Мэри Бренч рассказала, что регулярные физические упражнения - отличный способ предотвратить болезни сердца.
Бег
Бег для некоторых людей может оказаться вредным для суставов. Быстрая ходьба - отличная альтернатива.
Бег и ходьба увеличивают частоту сердечных сокращений и артериальное давление, обеспечивая кондиционирование сердечно-сосудистой системы.
После хорошей пробежки или ходьбы пульс и артериальное давление снижаются, но эндорфины увеличиваются. Чередование бега с ходьбой - отличный способ испытать свое тело.
Бег полезен для сердца (фото: Freepik)
Плавание
Бассейн предназначен не только для того, чтобы охладиться в жаркий летний день. Плавание может обеспечить отличную тренировку сердечно-сосудистой системы.
Прохладная вода поддерживает температуру вашего тела, но частота сердечных сокращений и артериальное давление все равно увеличиваются, способствуя пользе для сердца.
Кроме того, сопротивление в воде также прорабатывает мышцы.
Плавание (фото: Freepik)
Танцы
Танцы - отличный способ тренировки, поскольку ими удобно заниматься у себя дома или в студии.
Также танцы во время уборки - отличный способ сжечь калории после еды.
Танцы (фото: eatthis.com)
Йога и медитация
Регулярные занятия йогой не только полезны для снятия стресса, но также могут быть выдающимся кардиотренированием и сжигателем калорий.
Йога и медитация - это виды упражнений, которые могут помочь сбалансировать тело, душу и разум.
Йога полезна для сердца (фото: Freepik)
Ранее мы сообщали о 5 упражнениях на лестнице для стройных бедер, упругих ягодиц и сжигания калорий.
Также мы писали, плавание или бег помогает похудеть.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.