Едите авокадо каждый день? Вот какой нормы категорически нельзя превышать

Авокадо - это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который богат витаминами, минералами и полезными жирами. Ежедневное потребление этого фрукта может принести, как преимущество, так и вред.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой нормы авокадо не стоит превышать в день.
По словам нутрициолога Людмилы Матишинец, если есть авокадо ежедневно, то ничего страшного не произойдет, но если не переедать.
Такой продукт содержит жиры, которые полезны для сердца и гормонов. Также кожа и волосы становятся увлажненными изнутри.
К тому же авокадо прекрасно насыщает организм и помогает не переедать и избежать вредных перекусов.
А еще авокадо отличный источник клетчатки - в 100 г содержится около 7 г клетчатки. Это помогает улучшить пищеварение и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
К тому же в нем больше калия, чем в банане. Поэтому продукт помогает регулировать уровень кровяного давления и снижать риск гипертонии.
Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень плохого холестерина (LDL), ежедневное потребление авокадо может улучшить здоровье сердца.
Эксперт отметила, если есть авокадо целыми штуками по 3 раза в день, то пользы не будет, только переедание.
Стоит придерживаться нормы - в день съедать только половинку. Это позволяет получить полезные жиры, витамины и минералы, не превышая количество калорий.
Однако важно учитывать общее количество калорий в рационе, поскольку авокадо является достаточно калорийным продуктом (около 160 калорий на 100 граммов). Употребление авокадо должно быть сбалансированным в контексте общей диеты.
Авокадо является очень полезным продуктом, но есть несколько категорий людей, которым следует осторожно относиться к его употреблению:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Людмилы Матишинец и сайт WebMD.