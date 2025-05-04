Їсте авокадо щодня? Ось якої норми категорично не можна перевищувати

Що буде, якщо їсти щодня

За словами нутриціолога Людмили Матішинець, якщо їсти авокадо щодня, то нічого страшного не станеться, але якщо не переїдати.

Такий продукт містить жири, які корисні для серця та гормонів. Також шкіра та волосся стають зволоженими зсередини.

До того ж авокадо чудово насичує організм та допомагає не переїдати та уникнути шкідливих перекусів.

А ще авокадо чудове джерело клітковини - у 100 г міститься близько 7 г клітковини. Це допомагає покращити травлення і підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

До того ж в ньому більше калію, ніж в банані. Тому продукт допомагає регулювати рівень кров’яного тиску і знижувати ризик гіпертонії.

Завдяки високому вмісту мононенасичених жирів, які знижують рівень поганого холестерину (LDL), щоденне споживання авокадо може покращити здоров’я серця.

Добова норма

Експерт зазначила, якщо їсти авокадо цілими штуками по 3 рази на день, то користі не буде, лише переїдання.

Варто дотримуватись норми - в день з'їдати лише половинку. Це дозволяє отримати корисні жири, вітаміни та мінерали, не перевищуючи кількість калорій.

Однак важливо враховувати загальну кількість калорій у раціоні, оскільки авокадо є досить калорійним продуктом (близько 160 калорій на 100 грамів). Вживання авокадо повинно бути збалансованим у контексті загальної дієти.

Кому не можна їсти авокадо

Авокадо є дуже корисним продуктом, але є кілька категорій людей, яким слід обережно ставитися до його вживання: