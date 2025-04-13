Не покупайте первое попавшееся: как выбрать авокадо, которое не навредит здоровью и завтраку
Как выбрать спелое авокадо и не только испортить блюдо, но и потенциально не навредить здоровью, если плод окажется испорченным.
Как же выбрать идеальное авокадо среди кучи одинаковых на вид плодов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Главный секрет - правильная проверка на спелость
Самая распространенная ошибка - ориентироваться только на цвет кожуры. Он может существенно отличаться в зависимости от сорта. Например, популярный сорт Хасс (Hass) при созревании темнеет, становясь темно-зеленым, фиолетовым или почти черным. Другие же сорта (как Фуэрте, Пинкертон) остаются зелеными даже в спелом состоянии. Поэтому цвет - ненадежный показатель.
Самый верный способ определить спелость - легонько нажать на плод. Делать это нужно не кончиками пальцев (так вы можете повредить авокадо), а всей ладонью. Спелое авокадо должно немного поддаваться легкому (!) давлению, быть упругим, но не мягким. Если плод твердый, как камень - он недозрелый. Если же он слишком мягкий, а под пальцами остаются вмятины - он перезрелый или уже начал портиться.
Еще один действенный метод - проверить "пупок", то есть место, где крепился хвостик (плодоножка). Попробуйте осторожно поддеть или снять этот маленький колпачок. Если он легко отходит, а под ним вы видите ярко-зеленую мякоть - авокадо, скорее всего, спелое и хорошего качества. Если колпачок сидит крепко и не снимается - плод еще зеленый. Если же под колпачком виден коричневый или черный цвет - авокадо перезрело или уже испортилось внутри.
Признаки, которых стоит избегать: когда авокадо опасно
Чтобы авокадо не "навредило здоровью и завтраку", обращайте внимание на тревожные сигналы, которые указывают на испорченность продукта:
Мягкие пятна, темные вмятины на кожуре
Это признаки ударов и начала гниения.
Видимая плесень
Даже небольшая плесень на кожуре или под хвостиком - повод отказаться от покупки. Плесень может проникать глубоко внутрь плода и производить вредные микотоксины.
Неприятный, прогорклый или кисловатый запах
Свежий авокадо имеет едва уловимый, приятный травянисто-ореховый аромат. Резкий запах - признак порчи.
Состояние мякоти после разрезания
Если внутри вы видите крупные черные или серые пятна (не путать с легким потемнением от контакта с воздухом), темные волокнистые прожилки, или мякоть имеет неприятную консистенцию - такой плод лучше не есть.
Употребление испорченного, плесневелого авокадо может привести к пищевым расстройствам и другим проблемам со здоровьем.
Часто лучшая стратегия - покупать немного недозрелые, твердые авокадо. Они прекрасно созревают при комнатной температуре (но не на прямом солнце) за несколько дней. Чтобы ускорить процесс, можно положить авокадо в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком - фрукты выделяют газ этилен, способствующий созреванию.
Как хранить авокадо дома
Спелые авокадо следует хранить в холодильнике - это замедлит процесс перезревания. Разрезанный плод нужно сбрызнуть лимонным или лаймовым соком (кислота предотвращает потемнение), плотно завернуть в пищевую пленку или положить в герметичный контейнер и также хранить в холодильнике не более 1-2 дней.
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