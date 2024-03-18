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Вкусная намазка из авокадо по-украински: в составе есть особый ингредиент

Понедельник 18 марта 2024 18:08
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Вкусная намазка из авокадо по-украински: в составе есть особый ингредиент Как приготовить намазку из авокадо по-украински (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

День нужно начинать полезно и вкусно. На завтрак можно приготовить намазку с авокадо и солеными огурцами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера и эксперта по питанию Дарии Дорошкевич.

Что понадобится

Двадцати минут достаточно для того, чтобы получить очень колоритную закуску по-украински.

"Придумала, как соединить авокадо и соленые огурцы. Чего такая идея появилась - наверное, потому, что март, а у меня еще три банка соленых огурцов. Решила, надо их есть активнее", - написала Дарья Дорошкевич.

Благодаря кремовости авокадо в намазку не нужно добавлять майонез, что делает его не только вкусным.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • авокадо - 1 шт.
  • яйца куриные - 2 шт.
  • огурцы соленые - 2 шт.
  • зеленый лук
  • горчица медовая - 1 ч.л
  • сливочный творог - 1 ст.л
  • лимон, сок - 1 ст.л
  • соль - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца, охладить, почистить и разрезать пополам.

Далее авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и почистите от кожуры. Зеленый лук помойте и обсушите.

В кухонный комбайн выложите все ингредиенты и перебейте в однородную массу. Подавайте массу на тостах хлеба, украсив зеленым луком.

Вкусная намазка из авокадо по-украински: в составе есть особый ингредиентНамазка из авокадо по-украински (фото: скриншот)

Ранее мы сообщали, как самостоятельно вырастить авокадо.

Также мы писали, что будет с организмом, если есть авокадо каждый день.

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авокадо Приготовление
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