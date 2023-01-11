Как правильно хранить авокадо, чтобы он не темнел: действенные способы

Авокадо - это не новый для украинцев продукт, однако часто люди не знают, как его правильно употреблять. Диетологи считают, что идеальная порция этого фрукта (да, авокадо - это фрукт) половина целого плода. Со временем другая половинка начнет темнеть и потеряет свои вкусовые свойства.

Как сохранить половину авокадо свежим длительное время - подробнее читайте в материале Styler.

Почему зеленое авокадо темнеет

В самом плоде съедобна только его мягкая зеленая часть. Чтобы до нее добраться, нужно разрезать авокадо пополам и ложкой выгрести мякоть.

Поскольку авокадо является достаточно сытным продуктом, маловероятно, что за раз вы съедите его полностью, поэтому вторая половинка будет просто лежать в тарелке.

За это время она станет темнее из-за контакта с кислородом. Мякоть авокадо содержит растительные соединения и фермент, изменяющий химическую структуру соединений в контакте с кислородом. Поэтому на поверхности образуется коричнево-черный пигмент.

Это не значит, что продукт испортился. Его все так же можно употреблять, и польза никуда не исчезнет. В зависимости от прошедшего времени может немного измениться вкус и внешний вид авокадо.

Как сделать, чтобы авокадо не темнел

Судя по небольшому экскурсу в химию, нужно ограничить доступ фермента в авокадо к кислороду. Чаще это делают простой пленкой, но это не всегда надежный способ.

Лимонный сок. Полите разрезанную половинку авокадо лимонным или лаймовым соком. Кислота остановит работу фермента, а вкус плода совершенно не изменит.

Оливковое масло. Если использовать любое масло, между поверхностью авокадо и воздухом образуется масляный барьер. Он будет служить некой стеной для прохождения реакции и соответственно потемнения авокадо.

Контакт с кислородом делает мякоть авокадо темной (фото: Freepik)

Контейнер. Если не хотите ничем мазать продукт, просто положите его в герметический контейнер и поставьте в холодильник. Изоляция будет препятствовать доступу к кислороду.

Кожица. Также можно использовать натуральные отходы самого авокадо. Возьмите кожуру второй половинки и накройте другой половину. Следует понимать, что это не столь надежная изоляция, однако также может работать непродолжительное время.

Важно! Разрезанное авокадо не следует хранить дольше трех - пяти дней.

В чем польза авокадо

Мякоть содержит полезные витамины Е, B, K, A и С. Также в нем есть фолиевая кислота, калий, фосфор, магний, железо и натрий.

В 100 г авокадо содержится 245 ккал. Жиры в авокадо - мононенасыщенные, а сахара почти нет. Поэтому на диете его можно есть во время любого еды. Благодаря пользе жиров, содержащихся в авокадо, его не следует исключать из рациона даже во время диет.

Плод ускоряет метаболизм. Этим свойством мы также обязаны особым жирам из авокадо: они быстро расщепляются, пополняя энергетические запасы.

Авокадо содержит много клетчатки, что способствует качественной работе кишечника и улучшает пищеварительную систему в целом.