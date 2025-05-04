Едите авокадо каждый день? Вот какой нормы категорически нельзя превышать

Авокадо - это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, который богат витаминами, минералами и полезными жирами. Ежедневное потребление этого фрукта может принести, как преимущество, так и вред.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой нормы авокадо не стоит превышать в день.

Что будет, если есть каждый день

По словам нутрициолога Людмилы Матишинец, если есть авокадо ежедневно, то ничего страшного не произойдет, но если не переедать.

Такой продукт содержит жиры, которые полезны для сердца и гормонов. Также кожа и волосы становятся увлажненными изнутри.

К тому же авокадо прекрасно насыщает организм и помогает не переедать и избежать вредных перекусов.

А еще авокадо отличный источник клетчатки - в 100 г содержится около 7 г клетчатки. Это помогает улучшить пищеварение и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

К тому же в нем больше калия, чем в банане. Поэтому продукт помогает регулировать уровень кровяного давления и снижать риск гипертонии.

Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень плохого холестерина (LDL), ежедневное потребление авокадо может улучшить здоровье сердца.

Суточная норма

Эксперт отметила, если есть авокадо целыми штуками по 3 раза в день, то пользы не будет, только переедание.

Стоит придерживаться нормы - в день съедать только половинку. Это позволяет получить полезные жиры, витамины и минералы, не превышая количество калорий.

Однако важно учитывать общее количество калорий в рационе, поскольку авокадо является достаточно калорийным продуктом (около 160 калорий на 100 граммов). Употребление авокадо должно быть сбалансированным в контексте общей диеты.

Кому нельзя есть авокадо

Авокадо является очень полезным продуктом, но есть несколько категорий людей, которым следует осторожно относиться к его употреблению: