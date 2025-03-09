Им там не рады. 5 звезд, которым запрещен въезд в разные страны

Быть знаменитостью не означает, что перед тобой открыты все двери. Некоторым звездам официально запретили въезд в определенные страны из-за их высказываний, скандального поведения или даже политических взглядов.

Леди Гага запрещена в Индонезии

За три недели до концерта "Born This Way" в 2012 году ей запретили выступать в этой стране, опасаясь, что ее сценический образ и движения могут негативно повлиять на молодежь и нарушить моральные нормы государства. Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Майли Сайрус запрещена в Китае и Доминиканской Республике

Исполнительнице запрещен въезд в обе эти страны. В 2009 году Китай закрыл ей доступ после публикации расистской фотографии в Instagram. Министр иностранных дел страны тогда заявил: "Мисс Сайрус не является другом Китая или любой другой азиатской страны. Мы не заинтересованы в том, чтобы кормить разум наших детей ее американским невежеством". Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

А в 2006 году Доминиканская Республика запретила певице въезд, аргументируя это тем, что она "совершает действия, которые противоречат морали и обычаям страны и осуждаются законом".

Мартин Скорсезе - в Китае

Мартин Скорсезе имеет давнюю связь с Китаем, но эта связь обернулась запретом на въезд. В 1997 году он снялся в фильме "Кундун", который рассказывал о жизни 14-го Далай-ламы и поднимал тему конфликтов между Китаем и Тибетом. Это вызвало негативную реакцию властей, режиссеру был запрещен въезд в страну. Мартин Скорсезе (фото: Википедия)

Бейонсе запрещена в Малайзии

В 2009 году Бейонсе отменила свое выступление в этой стране, поскольку власти сочли его аморальным с точки зрения исламских норм. Подобная ситуация произошла и в 2007-м, когда требования к женскому дресс-коду предусматривали полное покрытие тела от шеи до ног. Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Брэд Питт был запрещен в Китае

После исполнения главной роли в фильме "Семь лет в Тибете" (1997) актрисе на 20 лет запретили въезд в Китай. Причиной стало недовольство властей тем, как в ленте изображали китайских солдат в Тибете. Брэд Питт смог вернуться в страну только в 2016 году. Брэд Питт (фото: Getty Images)

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