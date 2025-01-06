Топ-5 актрис, которые мастерски сыграли мужчин в кино

В кинематографе перевоплощение - это настоящее искусство, а актеры, которые меняют не только эмоциональное состояние, но и гендерную идентичность своего персонажа, заслуживают особого внимания.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об Анджелине Джоли и еще четырех актрисах, которые воплотили мужские образы в кино так мастерски, что заставили забыть об их настоящем поле.

Анджелина Джоли

Одна из самых известных актрис современности появилась в мужском образе майора Вичека в фильме "Солт" всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы вызвать волну обсуждений среди поклонников. Даже в этом перевоплощении Джоли удалось оставаться невероятно привлекательной.

Анджелина Джоли (коллаж РБК-Украина)

Вупи Голдберг

Сценаристы фильма "Компаньон" поставили перед гримерами непростую задачу - превратить Вупи Голдберг, которая исполняла роль Лорел Айрис, в белого мужчину. В нескольких эпизодах актриса перевоплотилась во влиятельного бизнесмена Роберта С. Катти.

Вупи Голдберг (коллаж РБК-Украина)

Сьюзен Сарандон

В ленте "Облачный атлас" большинство актеров исполняли несколько ролей, но именно Сьюзен Сарандон выпала возможность сыграть персонажа противоположного пола. Она перевоплотилась в профессора университета Юсуфа Сулеймана.

Сьюзен Сарандон (коллаж РБК-Украина)

Глен Клоуз

Если упомянутые актрисы появлялись в мужских ролях лишь на несколько минут, то Глен Клоуз на протяжении всего фильма "Таинственный Альберт Ноббс" выступала в образе мужчины.

Глен Клоуз (коллаж РБК-Украина)

Мерил Стрип

Ненадолго в мужской образ перевоплотилась и рекордсменка премий "Оскар" и "Золотой глобус" Мерил Стрип. В первом эпизоде сериала HBO "Ангелы в Америке" актриса удивила зрителей своим перевоплощением, появившись в роли пожилого раввина благодаря искусной работе гримеров.

Мерил Стрип (коллаж РБК-Украина)