Топ-5 актрис, которые мастерски сыграли мужчин в кино
В кинематографе перевоплощение - это настоящее искусство, а актеры, которые меняют не только эмоциональное состояние, но и гендерную идентичность своего персонажа, заслуживают особого внимания.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об Анджелине Джоли и еще четырех актрисах, которые воплотили мужские образы в кино так мастерски, что заставили забыть об их настоящем поле.
Анджелина Джоли
Одна из самых известных актрис современности появилась в мужском образе майора Вичека в фильме "Солт" всего на несколько минут, но этого хватило, чтобы вызвать волну обсуждений среди поклонников. Даже в этом перевоплощении Джоли удалось оставаться невероятно привлекательной.
Анджелина Джоли (коллаж РБК-Украина)
Вупи Голдберг
Сценаристы фильма "Компаньон" поставили перед гримерами непростую задачу - превратить Вупи Голдберг, которая исполняла роль Лорел Айрис, в белого мужчину. В нескольких эпизодах актриса перевоплотилась во влиятельного бизнесмена Роберта С. Катти.
Вупи Голдберг (коллаж РБК-Украина)
Сьюзен Сарандон
В ленте "Облачный атлас" большинство актеров исполняли несколько ролей, но именно Сьюзен Сарандон выпала возможность сыграть персонажа противоположного пола. Она перевоплотилась в профессора университета Юсуфа Сулеймана.
Сьюзен Сарандон (коллаж РБК-Украина)
Глен Клоуз
Если упомянутые актрисы появлялись в мужских ролях лишь на несколько минут, то Глен Клоуз на протяжении всего фильма "Таинственный Альберт Ноббс" выступала в образе мужчины.
Глен Клоуз (коллаж РБК-Украина)
Мерил Стрип
Ненадолго в мужской образ перевоплотилась и рекордсменка премий "Оскар" и "Золотой глобус" Мерил Стрип. В первом эпизоде сериала HBO "Ангелы в Америке" актриса удивила зрителей своим перевоплощением, появившись в роли пожилого раввина благодаря искусной работе гримеров.
Мерил Стрип (коллаж РБК-Украина)
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