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6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Вторник 07 января 2025 09:00
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6 звезд, которые славятся своим грубым поведением Мэрайя Кэри и Джаред Лето (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Многие звезды известны своим талантом, харизмой и умением восхищать публику. Однако некоторые из них получили не лучшую репутацию из-за своего грубого поведения. Несмотря на яркий образ на экране или сцене, в реальной жизни эти знаменитости нередко демонстрируют неприемлемые манеры.

О ком идет речь - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler)

Адам Левин

Известный музыкант группы Maroon 5 Адам Левин часто хвастается своими достижениями в соцсетях. Однако один из его поклонников с этим не согласился, ведь Адам оскорбил ее, назвав некрасивой, когда она попросила автограф.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Адам Левин (фото: Википедия)

Этот случай и несколько других похожих взаимодействий с фанатами привели к тому, что певца начали считать одним из самых грубых знаменитостей.

Мэрайя Кэри

Признанная поп-дива Мэрайя Кэри покоряет своих поклонников с 90-х годов, что, возможно, повлияло на ее восприятие собственной персоны. Порой она выдвигает странные требования на публике, например, настаивает на красных коврах, когда выходит из отеля.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Мэрайя Кэри (фото: instagram.com/mariahcarey)

Шон Пенн

Дважды лауреат премии "Оскар" был замечен, когда возмущенно кричал на фаната за то, что тот делал его фотографию, заявив, что он не экспонат в зоопарке для такого отношения. Согласно сообщениям, актер даже швырнул телефон поклонницы на пол.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Шон Пенн (фото: Википедия)

Тоби Магуайр

Актер Тоби Магуайр, который прославился благодаря роли Человека-паука, далеко не всегда демонстрирует доброжелательность своего героя. Как-то он предложил Молли Блум тысячу долларов, чтобы она имитировала лай тюленя. После ее отказа Тоби саркастически спросил, не считает ли она себя слишком богатой, чтобы выполнить это за такую сумму.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Тоби Магуайр (фото: Википедия)

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл, легендарная супермодель из 90-х, известна не только своей карьерой, но и скандалами, связанными с агрессивным поведением. Одним из самых известных инцидентов стала ее вспышка в 2007 году, когда она бросила телефон в своих горничных, причинив им травмы.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Кроме этого, Кэмпбелл неоднократно обвиняли в физических нападениях как на обслуживающий персонал, так и на представителей правоохранительных органов.

Джаред Лето

Этот американский актер и музыкант за свою длительную карьеру получил множество эпитетов, связанных с грубостью. Известно, что сотрудничество с Лето во время его работы над ролью Джокера было настоящим испытанием, а его отношение к поклонникам музыки часто характеризуют как крайне невежливое и недоброжелательное.

6 звезд, которые славятся своим грубым поведением

Джаред Лето (фото: instagram.com/jaredleto)

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