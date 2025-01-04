7 актеров, которые чуть не сошли с ума от своих персонажей

Для некоторых звезд перевоплощение в своих персонажей стало настоящим испытанием на грани эмоционального и психологического истощения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Джиме Керри, Хите Леджере и еще 5 актерах, которые почти потеряли себя, полностью погрузившись в мир своих героев.

Джим Керри

Джим Керри, известный своими яркими комедийными ролями, годами развлекал миллионы зрителей, но сам переживал непростые времена. Постоянная слава и ограничения одним амплуа сделали актера чрезвычайно уязвимым. Впоследствии ему диагностировали синдром дефицита внимания, и это стало началом серьезных трудностей.

Даже работа, которую он любил, не могла помочь справиться с депрессией. Джиму пришлось обратиться к антидепрессантам, а иногда он даже говорил о себе в третьем лице. Ситуация усугубилась после трагического события - самоубийства его девушки.

Джим Керри (фото: Кинориум)

После этого Керри обратился к психотерапевту, начал проходить курс терапии и искать способ вернуть равновесие в жизни.

Хит Леджер

Хит Леджер посвятил себя роли Джокера полностью, часами и даже ночами погружаясь в репетиции, чтобы глубже понять характер и мотивы своего персонажа. Однако такой подход серьезно повлиял на его психическое и физическое состояние.

Хит Леджер (фото: Кинориум)

Со временем актер начал терять ощущение себя, а постоянная бессонница заставила его обратиться к использованию медикаментов. К сожалению, он не дожил до премьеры культового фильма - причина смерти стала передозировка снотворными и обезболивающими препаратами.

Натали Портман

Для подготовки к роли балерины в фильме "Черный лебедь" Натали Портман пришлось пройти через серьезные испытания. Актриса похудела на 15 килограммов, практически отказавшись от еды. Кроме того, режиссер Даррен Аронофски настоял на ее изоляции от коллег по съемочной площадке, чтобы максимально погрузить ее в психологическое состояние персонажа.

Натали Портман (фото: Кинориум)

Такой подход привел к физическому и моральному истощению, что едва не сломало Натали. Даже после завершения работы над фильмом она еще долгое время не могла полностью выйти из роли.

Шелли Дювалл

Во время работы над фильмом "Сияние", созданным по мотивам романа Стивена Кинга, больше всего испытаний досталось Шелли Дювалл. Актрисе пришлось пережить настоящий ужас не только на экране, но и за кулисами. Коллеги намеренно создавали напряженные ситуации и доводили ее до эмоционального истощения, чтобы она максимально реалистично передала состояние испуганной героини.

Шелли Дювалл (фото: Кинориум)

После завершения съемок Шелли, которая умерла в прошлом году от осложнений диабета, долгое время обращалась к психологу, чтобы восстановить душевное равновесие.

Шайа Лабаф

Для съемок в фильме "Ярость" Шайа Лабаф решил максимально погрузиться в роль, поселившись на настоящей военной базе и наблюдая за жизнью солдат. Чтобы глубже понять своего персонажа, он даже намеренно нанес себе раны ножом и выбил зуб.

В другом проекте, "Опасная иллюзия", актер пошел еще дальше - начал употреблять запрещенные вещества, как и его герой. Это едва не привело к тому, что Лабаф стал зависимым от наркотиков и алкоголя.

Шайа Лабаф (фото: Кинориум)

Такие радикальные эксперименты сильно повлияли на психическое состояние актера. Даже сегодня он продолжает борьбу с последствиями своих зависимостей.

Джаред Лето

Джаред Лето очень серьезно подошел к роли в фильме "Отряд самоубийц". Во время съемок он прибегал к необычным и даже тревожным методам, чтобы полностью погрузиться в образ Джокера.

Актер посылал коллегам странные подарки: Марго Робби получила от него живую крысу, а Уилл Смит - упаковку пуль. Кроме этого, Джаред рассылал видео, на которых в гриме Джокера обращался к людям на фоне мертвой свиньи.

Джаред Лето (фото: Кинориум)

Такие действия вызвали беспокойство у команды фильма относительно его психического состояния. Сам Лето объяснял, что его целью было вызвать у коллег и зрителей настоящую неприязнь к Джокеру, максимально приблизив персонажа к реальности.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет получила награды "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Чтец". Однако работа над этой картиной оставила глубокий отпечаток на актрисе. После завершения съемок ей понадобилось несколько месяцев, чтобы отойти от персонажа и восстановить свое психическое здоровье.

Кейт Уинслет (фото: Кинориум)