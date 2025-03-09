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Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країни

Неділя 09 березня 2025 09:23
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Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країни Майлі Сайрус і Бред Пітт (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Бути знаменитістю не означає, що перед тобою відкриті всі двері. Деяким зіркам офіційно заборонили в'їзд у певні країни через їхні висловлювання, скандальну поведінку або навіть політичні погляди.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять відомих особистостей, які опинилися в "чорному списку" різних держав.

Леді Гага заборонена в Індонезії

За три тижні до концерту "Born This Way" у 2012 році їй заборонили виступати в цій країні, побоюючись, що її сценічний образ і рухи можуть негативно вплинути на молодь і порушити моральні норми держави.Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країниЛеді Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Майлі Сайрус заборонена у Китаї та Домініканській Республіці

Виконавиці заборонено в'їзд до обох цих країн. У 2009 році Китай закрив їй доступ після публікації расистської фотографії в Instagram. Міністр закордонних справ країни тоді заявив: "Міс Сайрус не є другом Китаю чи будь-якої іншої азіатської країни. Ми не зацікавлені в тому, щоб годувати розум наших дітей її американським невіглаством". Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країниМайлі Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

А у 2006 році Домініканська Республіка заборонила співачці в'їзд, аргументуючи це тим, що вона "здійснює дії, які суперечать моралі та звичаям країни і засуджуються законом".

Мартін Скорсезе - у Китаї

Мартін Скорсезе має давній зв’язок із Китаєм, але цей зв’язок обернувся забороною на в’їзд. У 1997 році він знявся у фільмі "Кундун", який розповідав про життя 14-го Далай-лами та порушував тему конфліктів між Китаєм і Тибетом. Це спричинило негативну реакцію влади, режисера було заборонено в’їзд до країни.Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країниМартін Скорсезе (фото: Вікіпедія)

Бейонсе заборонена в Малайзії

У 2009 році Бейонсе скасувала свій виступ у цій країні, оскільки влада визнала його аморальним з точки зору ісламських норм. Подібна ситуація сталася і в 2007-му, коли вимоги до жіночого дрес-коду передбачали повне покриття тіла від шиї до ніг.Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країниБейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Бред Пітт був заборонений у Китаї

Після виконання головної ролі у фільмі "Сім років у Тибеті" (1997) акторку на 20 років заборонили в’їзд до Китаю. Причиною стало невдоволення влади тим, як у стрічці зображували китайських солдатів у Тибеті. Бред Пітт зміг повернутися до країни лише у 2016 році.Їм там не раді. 5 зірок, яким заборонений в'їзд у різні країниБред Пітт (фото: Getty Images)

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