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"Если проиграем войну, сотрут все": реакция военных на прекращение консульских услуг за границей

Вторник 23 апреля 2024 17:14
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"Если проиграем войну, сотрут все": реакция военных на прекращение консульских услуг за границей Всем военным сейчас невероятно сложно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

После приостановки предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста за рубежом, люди начали активно обсуждать эту тему на страницах соцсетей. Большинство возмущены действиями власти, в то же время некоторые из военных считают - решение логичное.

РБК-Украина (проект Styler) промониторило комментарии украинских воинов относительно сложившейся ситуации и рассказывает, как действующие военнослужащие относятся к "инициативе" МИД.

Реакция военнослужащих

Пользователь соцсети Facebook Олег Владимирович отметил, что решение МИД может и возмутительное, но "логичное и правильное".

"Так меньше хитрожо*ых пробежит "между капельками". А рождение ребенка, при желании, можно и через месяц зарегистрировать", - добавил он.

&quot;Если проиграем войну, сотрут все&quot;: реакция военных на прекращение консульских услуг за границей

Публикация пользователя Олега Володимировича (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Еще один мужчина - Анатолий Зайченко - подчеркнул, что возмущаться люди будут потом "за Байкалом".

"Если проиграем войну - вывезут, сотрут все", - отметил он.

&quot;Если проиграем войну, сотрут все&quot;: реакция военных на прекращение консульских услуг за границей

Публикация пользователя Анатолия Зайченко (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Другие военнослужащие, находящиеся на службе ВСУ и защищающие Украину от врага, под публикациями на тему прекращения консульских услуг для мужчин за границей оставляли следующие комментарии:

  • "Давно пора"
  • "Все верно"
  • "И это правильно..."
  • "Все правильно"
  • "Отлично, наконец" и т.п.

Как меняется процесс мобилизации в Украине

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449.

Несколько позже - 16 апреля - соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, а уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос України".

Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием - 18 мая.

Согласно положениям, касающимся консульских услуг за границей, в законе указано, что военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК.

При этом сделать это можно будет дистанционно (электронной почтой), по телефону или через электронный кабинет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать украинцам, чтобы не стать уклонистами по новому закону о мобилизации.

Читайте также, как новый закон о мобилизации повлияет на украинцев за границей.

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