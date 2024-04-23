"Если проиграем войну, сотрут все": реакция военных на прекращение консульских услуг за границей
После приостановки предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста за рубежом, люди начали активно обсуждать эту тему на страницах соцсетей. Большинство возмущены действиями власти, в то же время некоторые из военных считают - решение логичное.
РБК-Украина (проект Styler) промониторило комментарии украинских воинов относительно сложившейся ситуации и рассказывает, как действующие военнослужащие относятся к "инициативе" МИД.
Реакция военнослужащих
Пользователь соцсети Facebook Олег Владимирович отметил, что решение МИД может и возмутительное, но "логичное и правильное".
"Так меньше хитрожо*ых пробежит "между капельками". А рождение ребенка, при желании, можно и через месяц зарегистрировать", - добавил он.
Публикация пользователя Олега Володимировича (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)
Еще один мужчина - Анатолий Зайченко - подчеркнул, что возмущаться люди будут потом "за Байкалом".
"Если проиграем войну - вывезут, сотрут все", - отметил он.
Публикация пользователя Анатолия Зайченко (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)
Другие военнослужащие, находящиеся на службе ВСУ и защищающие Украину от врага, под публикациями на тему прекращения консульских услуг для мужчин за границей оставляли следующие комментарии:
- "Давно пора"
- "Все верно"
- "И это правильно..."
- "Все правильно"
- "Отлично, наконец" и т.п.
Как меняется процесс мобилизации в Украине
11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449.
Несколько позже - 16 апреля - соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, а уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос України".
Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием - 18 мая.
Согласно положениям, касающимся консульских услуг за границей, в законе указано, что военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК.
При этом сделать это можно будет дистанционно (электронной почтой), по телефону или через электронный кабинет.
Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать украинцам, чтобы не стать уклонистами по новому закону о мобилизации.
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