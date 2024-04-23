"Якщо програємо війну, зітруть все": реакція військових на припинення консульських послуг за кордоном

Після призупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном, люди почали активно обговорювати цю тему на сторінках соцмереж. Більшість обурена діями влади, водночас дехто з військових вважає - рішення логічне.

РБК-Україна (проект Styler) промоніторило коментарі українських воїнів щодо ситуації, яка склалась, та розповідає, як чинні військовослужбовці ставляться до "ініціативи" МЗС.

Реакція військовослужбовців

Користувач соцмережі Facebook Олег Володимирович зауважив, що рішення МЗС може й обурливе, але "логічне та правильне".

"Так менше хитрожо*их пробіжить "між крапельками". А народження дитини, за бажання, можна і через місяць зареєструвати", - додав він.

Допис користувача Олега Володимировича (скріншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Ще один чоловік - Анатолій Зайченко - наголосив, що обурюватися люди будуть потім "за Байкалом".

"Якщо програємо війну - вивезуть, зітруть все", - зауважив він.

Допис користувача Анатолія Зайченка (скріншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

Інші військовослужбовці, що перебувають на службі ЗСУ та боронять Україну від ворога, під публікаціями на тему припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном залишали такі коментарі:

"Давно пора"

"Все вірно"

"І це правильно..."

"Все правильно"

"Чудово, нарешті" тощо

Як змінюється процес мобілізації в Україні

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Дещо згодом - 16 квітня - відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, а вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Це означає, що документ набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

Згідно з положеннями, які стосуються консульських послуг за кордоном, у законі вказано, що військовозобов'язаним впродовж 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК.

При цьому зробити це можна буде дистанційно (електронною поштою), телефоном або через електронний кабінет.