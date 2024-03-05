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"Какое-то средневековье": проводник Укрзализныци попал в скандал из-за забобонов

Укрзализныця попала в скандал (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Проводник поезда "Львов-Запорожье" попал в скандал из-за своих суеверных взглядов. И как оказалось, в Укрзализныце такой случай не единичный.

Детали скандала рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рассказ военнослужащей Ирины Бобик в Facebook.

По словам пассажирки, при посадке у поезда № 128 "Львов-Запорожье" на станции Львов, проводник Ковбасюк Петр Петрович отказал женщинам и заявил, что первым в вагон должен обязательно зайти мужчина.

"Укрзализныця, не могли бы вы провести инструктаж среди ваших проводников о недопустимости проявлений сексизма на рабочем месте? Ковбасюк Петр Петрович, отказывался начинать посадку пассажирок в вагон, аргументируя, что первым должен зайти мужчина-пассажир (мужчин не было, и группа пассажирок ждала на перроне)", - рассказала Ирина.

Она добавила, что ситуацию удалось уладить только благодаря тому, что она военная.

"На мои попытки разрешить ситуацию мирно (я напомнила пану проводнику, что 21 век на улице, и что женщины тоже люди), пан проводник не реагировал. Только мои аргументы, что я действующая военнослужащая, подействовали, и он в конце концов пропустил нас в вагон", - добавила женщина.

Она отметила, что, конечно, такая ситуация - не конец света.

"Но я за то воюю, чтобы в тылу меня заставляли себя почувствовать недочеловеком в угоду магическому мышлению и давним предрассудкам?" – рассказала возмущенная пассажирка.

И самое интересное, что это не единственный проводник Укрзализныци, который придерживается определенных предрассудков. В комментариях украинцы рассказали, что уже сталкивались с подобными ситуациями.

  • Ох, тоже сталкивалась с этим, и при этом проводница была женщина, от включения другого варианта магического мышления (то есть я бы ярко могла пожелать, а мне обычно верят) спасло, что какой-то мужик нашелся. Это треш трешаковый.
  • Среди проводников (и даже среди проводниц!) это массовый предрассудок – я и сама с этим сталкивалась не раз. Им реально кто-то должен настучать по голове. А может, это просто завуалированный комплекс вахтера.
  • Была в такой же ситуации, когда ехала из Киева во Львов. Только тогда была женщина-проводница, которая не пускала в вагон женщин, пока первым не зайдет мужчина. Никакие аргументы не возымели действия. Мы все ждали на улице мужчину.
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Укрзализныця