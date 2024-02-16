Укрзализныця запустила модернизированный поезд с особенными местами (фото)

Укрзализныця модернизировала дизель-поезд Др1А №329, построенный в 1996 году. С 15 февраля он вышел на маршрут Коростень - Житомир - Винница. Помимо стандартных посадочных мест, поезд имеет 8 дополнительных для людей с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци в Facebook.

Как выглядит этот поезд

"Впервые при независимости Украины модернизировали на собственных мощностях дизель-поезд ДР1А № 329. Он будет курсировать на маршруте Коростень - Житомир - Винница", - говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что уже имеют опыт обновления пригородных электропоездов, а вот полную модернизацию дизель-поезда с учетом всех стандартов, в том числе и инклюзивных требований, компания осуществила впервые.

Дизель-поезд сформирован в 4-вагонном составе, имеет 324 посадочных места ІІІ класса и 8 дополнительных мест для людей с инвалидностью.

"Главные вагоны поезда оборудованы пандусами и местами для людей на колесных креслах, специальными санузлами и кнопками вызова поездной бригады. Среди других удобных атрибутов - крепления для перевозки велосипедов, стеллажи и полки для багажа, порты Type-C и USB для зарядки гаджетов в туалетах, маршрутные указатели и информационные экраны", - говорят в УЗ.

Поезд оборудовали местами для людей с особыми потребностями (фото: Facebook/Укрзализныця)

Со станции Коростень региональный поезд №887/888 Коростень - Винница будет отправляться в 08:05, в Житомире будет останавливаться в 09:33, прибывать на конечную остановку в 11:53.

В обратном направлении поезд будет отправляться со станции Винница в 14:00, в Житомире будет останавливаться в 16:13 и прибывать в Коростень в 17:47. Кроме того, поезд будет делать остановки на станциях Новая Боровая, Горбаши, Бердичев, Казатин-1, Калиновка-1.

Поезд начал курсировать 15 февраля (фото: Facebook/Укрзализныця)