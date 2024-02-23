"Отпала штора, мусор на стенах". Пассажирка пожаловалась на "улучшенное купе" УЗ

Укрзализныця попала в очередной скандал из-за сервиса. Пассажирка поезда №194 Ясиня - Кривой Рог пожаловалась, что ей продали билеті в улучшенное купе, которое таким не являлось. Более того, в купе отпадала штора, был мусор.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Олега Васильева, поделившегося этим инцидентом.

Детали скандала в поезде УЗ

Пассажирка Карина Тищенко столкнулась с дилеммой, кто виноват в ошибке при формировании поезда, где вагон 1-го класса оказался классом ниже.

По словам женщины, 18 февраля 2024 года она купила билет в купейный вагон 1-го класса за 800 гривен.

Впоследствии, оказалось, что он ничем не отличался от другого купейного вагона, где место стоит на 200 гривен дешевле, то есть 600 грн.

Когда она обратилась на горячую линию УЗ, ей сказали, что упомянутый вагон имеет первый класс фирменности и посоветовали сделать у начальника поезда обозначение на билете о несоответствии класса вагона.

Мол, это позволит вернуть разницу стоимости билета. Но компенсация женщина так и не смогла получить, начальник поезда заявил, что по документам – это вагон 2-го класса и отказался ставить на билете отметку.

То есть оказалось, что в билетной базе пассажирской компании УЗ одни данные, а вагонное депо Кривого Рога формирует поезд по своим "лекалам".

Более того, Карина показала на видео, как выглядело ее купе, но впоследствии она удалила свое видео с TikTok по непонятным причинам.

Видео можно посмотреть по ссылке.