"Якесь середньовіччя": провідник Укрзалізниці потрапив у скандал через забобони

За словами пасажирки, при посадці у потяга № 128 "Львів-Запоріжжя" на станції Львів, провідник Ковбасюк Петро Петрович відмовив жінкам і заявив, що першим у вагона має обов'язково зайти чоловік.

"Укрзалізниця, чи не могли б ви провести інструктаж серед ваших провідників про недопустимість проявів сексизму на робочому місці? Ковбасюк Петро Петрович, відмовлявся розпочинати посадку пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир (чоловіка не було, і гурт пасажирок чекав на пероні)", - розповіла Ірина.

Вона додала, що ситуацію вдалося владнати тільки завдяки тому, що вона військова.

"На мої спроби вирішити ситуацію мирно (я нагадала пану провіднику, що 21 століття надворі, і що жінки теж люди), пан провідник не реагував. Лише мої аргументи, що я діюча військовослужбовиця, подіяли, і він зрештою пропустив нас у вагон", - додала жінка.

Вона зазначила, що звісно, така ситуація - не кінець світу.

"Але я за те воюю, щоб у тилу мене змушували себе відчути недолюдиною на догоду магічному мисленню і давнім забобонам?" - розповіла обурена пасажирка.

І найцікавіше, що це не єдиний провідник Укрзалізниці, який дотримується певних забобонів. У коментарях українці розповіли, що вже стикалися з такими ситуаціями.