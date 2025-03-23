"Если бы вернуть время". Иво Бобул честно сказал, почему жалеет о своих трех браках

Народный артист Украины Иво Бобул, который четыре раза шел к алтарю, признался, почему жалеет о предыдущих браках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для OBOZ.ua.

Бобул признался, что жизнь артиста сильно отличается от того, как его показывают на телевидении.

Постоянные гастроли, поездки и концерты отнимают много времени, и не каждая женщина может этого понять.

"Жизнь артиста не такая, как показывают по телевидению. Гастроли, репетиции, концерты - тебя может месяцами не быть дома. Не каждая женщина может такое понять. И начинаются разные жизненные нюансы, понимаешь? И действительно, если бы вернуть время, я не женился бы тогда. Но случилось так, как случилось. Это моя история", - поделился он. Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

Исполнитель также отметил, что с первой женой поддерживает связь через сына, со второй - нет, а с третьей, Лилей Сандулесой, общался во время тура, но сейчас их пути разошлись.

Певец добавил, Идея поехать с Сандулесой по Украине с концертами возникла не случайно. Зрители всегда просили их исполнить совместные песни, поэтому они решили попробовать организовать тур.

"Первое, что хочу сказать: эта идея не была спонтанной. Зрители всегда меня просили исполнить наши совместные песни. Ну и так как-то случилось, что решили попробовать, как оно получится. Связались со стороной Лилии, переговорили, организовали. И хочу сказать, что все прошло так, как мы ожидали. В залах были полные аншлаги. Людям нравилось, для них, как рассказывали, воссоединение нашего дуэта стало счастьем. А нам хотелось сделать во время войны людям то счастье", - поделился Иво. Иво Бобул и Лилия Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)

Личная жизнь Иво Бобула

Артист был женат четыре раза. Первый брак продлился всего три месяца, и, по словам певца, виной разводу стала теща, которая настраивала его жену против него. Однако у пары родился сын Руслан, который сейчас проживает в США.

Во втором браке у Бобула родилась дочь Людмила, но развод произошел из-за измены жены.

Третий брак с певицей Лилией Сандулесой продлился 10 лет. Причиной расставания стала несовместимость характеров. У пары не было общих детей, но они много выступали и гастролировали вместе.

Четвертая жена Наталья на 12 лет младше Бобула, и у пары есть сын Даниил, которому сейчас 19 лет. Артист также имеет трое внуков, которых балует подарками и помогает финансово. Иво Бобул с женой Натальей (фото: скриншот из видео)

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