Елена Мозговая показала редкие детские фото дочери-красавицы от Пономарева

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась в сети архивными фото ее средней дочери Евгении, которую она родила в браке с известным певцом Александром Пономаревым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram.

Как Мозговая поздравила дочь

Дело в том, что сегодня, 20 марта, девушка празднует свой день рождения. Ей исполняется 27 лет.

"Мое прекрасное солнышко, моя принцесса Евгения, моя красавица, люблю тебя сильно-сильно, безусловно и абсолютно! Будь счастлива - это самое главное!" - трогательно обратилась к дочери Мозговая.

Также она показала в сети ролик, смонтированный с архивных снимков Евгении. На фото показано, какой она была в детстве и какой стала сейчас. Также можно увидеть саму Елену Мозговую в молодости.

Как Пономарев поздравил дочь

В свою очередь ее отец, певец Александр Пономарев также опубликовал в своем блоге архивные фото в честь дня рождения дочери. На одном из них он держит Евгению на руках во время своего концерта.

"У моей дочери Евгении сегодня день рождения! Люблю тебя и желаю тебе Божьей опеки, мудрости и любви! Многая лита, доченька!" - написал он.



Александр Пономарев с дочкой Евгенией (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Что известно про отношения Мозговой и Пономарева

Елена Мозговая и Александр Пономарев начали встречаться в середине 1990-х. Отметим, что ее отец, известный композитор и певец Николай Мозговой не поддерживал выбор дочери, но и не препятствовал отношениям влюбленных.

До этого Мозговая родила дочь Зою от другого мужчины, которую Пономарев воспитывал как родную. В 1998 году у пары родилась общая дочь Евгения.

Через некоторое время стало известно, что в браке не все так хорошо, так как часто возникали скандалы и споры. После 10 лет совместной жизни они разошлись.

Певец в одном из интервью заявил, что причиной их расставания стали измены бывшей супруги. А Елена Мозговая в свою очередь в интервью Наталии Влащенко рассказала, что все ее отношения в какой-то мере были абьюзивными, в том числе с Пономаревым. Сейчас она не общается с бывшим мужем.

Недавно стало известно, что Пономарев женился в третий раз. Однако кто именно является его избранницей, ни он, ни его окружение не раскрывает.



Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksand)

Вас также может заинтересовать