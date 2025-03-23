"Якби повернути час". Іво Бобул чесно сказав, чому шкодує про свої три шлюби
Народний артист України Іво Бобул, який чотири рази йшов до вівтаря, зізнався, чому шкодує про попередні шлюби.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для OBOZ.ua.
Бобул зізнався, що життя артиста сильно відрізняється від того, як його показують на телебаченні.
Постійні гастролі, поїздки та концерти забирають багато часу, і не кожна жінка може цього зрозуміти.
"Життя артиста не таке, як показують по телебаченню. Гастролі, репетиції, концерти - тебе може місяцями не бути вдома. Не кожна жінка може таке зрозуміти. І починаються різні життєві нюанси, розумієш? І дійсно, якби повернути час, я не одружувався б тоді. Але сталося так, як сталося. Це моя історія", - поділився він.Іво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Виконавець також зазначив, що з першою дружиною підтримує зв'язок через сина, з другою - ні, а з третьою, Лілею Сандулесою, спілкувався під час туру, але зараз їхні шляхи розійшлися.
Співак додав, Ідея поїхати з Сандулесою по Україні з концертами виникла не випадково. Глядачі завжди просили їх виконати спільні пісні, тому вони вирішили спробувати організувати тур.
"Найперше, що хочу сказати: ця ідея не була спонтанною. Глядачі завжди мене просили виконати наші спільні пісні. Ну і так якось сталося, що вирішили спробувати, як воно вийде. Зв'язалися зі стороною Лілії, переговорили, організували. І хочу сказати, що все пройшло так, як ми очікували. В залах були повні аншлаги. Людям подобалося, для них, як розповідали, возз’єднання нашого дуету стало щастям. А нам хотілося зробити під час війни людям те щастя", - поділився Іво.Іво Бобул і Лілія Сандулесу (фото: t.me/muzvar_ua)
Особисте життя Іво Бобула
Артист був одружений чотири рази. Перший шлюб тривав лише три місяці, і, за словами співака, виною розлученню стала теща, яка налаштовувала його дружину проти нього. Однак у пари народився син Руслан, який зараз проживає в США.
У другому шлюбі у Бобула народилася донька Людмила, але розлучення сталося через зраду дружини.
Третій шлюб зі співачкою Лілією Сандулесою тривав 10 років. Причиною розставання стала несумісність характерів. У пари не було спільних дітей, але вони багато виступали та гастролювали разом.
Четверта дружина Наталія на 12 років молодша за Бобула, і у пари є син Данило, якому зараз 19 років. Артист також має троє внуків, яких балує подарунками та допомагає фінансово.Іво Бобул з дружиною Наталією (фото: скріншот з відео)
Вас може зацікавити
- Зірка "Холостяка" Іраклі Макацарія розчулив фото з дітьми
-
Легкоатлетка Ірина Геращенко чесно зізналася, де планує народжувати первістка під час війни
-
Олена Мозгова показала рідкісні дитячі фото доньки-красуні від Пономарьова