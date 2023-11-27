"Как не гордиться тобой". Лилия Подкопаева показала редкие фото с 18-летним сыном

Как выглядит сын Лилии Подкопаевой

27 ноября названный сын спортсменки отмечает день рождения.

По этому случаю Лилия посвятила юноше пост в соцсетях, опубликовав его детские фото.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени - секундой, минутой, часом, днем и месяцем", - написала она.

Также звезда рассказала, что парень уже определился с университетом, где он будет учиться после школы.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Более того, Вадима уже даже зачислили туда и назначили стипендию.

"Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил - ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя. Сын, пусть твои шаги всегда несутся вершинами, и помни, что все только начинается", - поделилась успехами сына Лилия.

Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Отметим, что первенца Подкопаева усыновила в 2006 году с первым мужем Тимофеем. В том же году на свет появилась их дочь Каролина, а в 2019 гимнастка родила дочь Эвелину от нынешнего мужа Игоря Дубинского.

К слову, недавно спортсменка показала в своем блоге старшую наследницу, которой исполнилось 17 лет.