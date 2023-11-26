Жена Тимура Мирошниченко сказала, как их приемный сын чувствует себя после операции

На днях двухлетнему сыну Тимура и Инны Мирошниченко, которого они усыновили летом этого года, сделали операцию . По словам жены телеведущего, Марсель чувствует себя хорошо, однако она до сих пор "не может себя собрать в кучу".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуски.

Мальчика выписали из больницы

Избранница шоумена говорит, что их с малышом уже выписали из больницы и они находятся дома.

Также женщина пожаловалась на свое моральное состояние.

Сына Мирошниченко выписали из больницы (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Мы уже дома. Я чувствую себя так, будто бы у меня операция была. Просто не могу собраться в кучу. Марсель хорошо!", - поделилась Инна.

Она добавила, что медики запретили давать Марселю обезболивающие, из-за которых, по ее словам, мальчик становится слишком активным.

"Врач сказал не давать обезболивающие, потому что он тогда слишком активен, а это опасно. Он реально бегал, прыгал, животом спускался с кровати... И успокоить невозможно. Поэтому вот лежит и проживает все, как есть", - рассказала Мирошниченко.

Сына Мирошниченко выписали из больницы (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Для справки

Тимур и Инна Мирошниченко летом этого года стали приемными родителями для мальчика Марселя из Житомирского детского дома.

Его не хотели усыновлять семьи из разных уголков Украины, ведь он имел много разных болезней.

"У него значительное отставание в развитии - он очень рано родился с весом 1,4 кг. Малыш пережил очень тяжелую операцию, и потратил много сил на выживание. Размер его одежды соответствует размеру вещей для 9-месячного ребенка. У него искривлена грудная клетка, травмы мозга. Возможно, он не заговорит и не сможет развиться", - делились супруги.

К слову, решиться на усыновление пара планировала еще до начала полномасштабного вторжения. Тем не менее, война только укрепила и ускорила их планы.

После месяцев сбора всех необходимых документов и прохождения всех проверок им наконец-то удалось стать семьей для малыша.

Более того, Инна еще планирует взять из детдома ребенка. Она уже подала документы и начинает процесс подготовки.

Также Тимур и Инна воспитывают двух собственных детей - 5-летнюю Мию и 3-летнего Марка.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)