"Як не пишатися тобою". Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото з 18-річним сином

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва привітала красеня-сина Вадима з 18-річчям і показала, як він зараз виглядає.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
27 листопада названий син спортсменки святкує день народження.
З цієї нагоди Лілія присвятила юнаку допис у соцмережах, опублікувавши його дитячі фото.
Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем", - написала вона.
Також зірка розповіла, що хлопець вже визначився з університетом, в якому він буде навчатися після школи.
Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Більше того, Вадима вже навіть зарахували туди і призначили стипендію.
"Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив - ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчусь у тебе та радію за тебе. Сину, нехай твої кроки завжди линуть вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - поділилася успіхами сина Лілія.
Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Зазначимо, що первістка Подкопаєва усиновила у 2006 році з першим чоловіком Тимофієм. У тому ж році на світ з'явилася їхня донька Кароліна, а в 2019 році гімнастка народила дочку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубинського.
До слова, нещодавно спортсменка показала у своєму блозі старшу спадкоємицю, якій виповнилося 17 років.
Раніше дружина Тімура Мірошниченка сказала, як їхній названий син почувається після операції.
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