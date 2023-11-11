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"Люблю тебя до луны и обратно". Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото)

Суббота 11 ноября 2023 10:30
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"Люблю тебя до луны и обратно". Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото) Лилия Подкопаева с дочерью (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике и победительница Олимпиады Лилия Подкопаева показала трогательные фотографии со своей старшей дочерью Каролиной, которая 11 ноября отпраздновала день рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Как сейчас выглядит дочь Лилии Подкопаевой

Наследнице гимнастки исполнилось 17 лет. По этому случаю Лилия запостила архивные фотографии дочери-красавицы, трогательно обратившись к ней.

"Ты всегда будешь для меня самой замечательной и особенной! So grateful that you were born. Love you to the moon and back (Я так благодарна, что ты родилась. Люблю тебя до Луны и обратно, - прим. ред.)", - написала звезда.

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Фаны заметили, что Каролина выросла настоящей красавицей, и пожелали ей исполнения всех желаний.

&quot;Люблю тебя до луны и обратно&quot;. Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото)

Дочь Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

  • З днем народження, Каролінку! Яка ж вона стала доросла і справжня красунька! Щасливої долі іменинниці і нехай збуваються усі мрії
  • Хай буде самою щасливою, ваша квіточка
  • Яка ж вона мила. Світлої долі
  • Гарна дівчинка дуже
  • Вітаєм красунечку!

К слову, у олимпийской чемпионки еще двое детей. Она воспитывает четырехлетнюю дочь Эвелину и старшего сына Вадима, которому скоро исполнится 18 лет.

&quot;Люблю тебя до луны и обратно&quot;. Лилия Подкопаева показала подросшую дочь-красавицу (фото)

Дети Лилии Подкопаевой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Напомним, недавно мы рассказывали, что лидер группы Latexfauna Дима Зезюлин впервые станет отцом.

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