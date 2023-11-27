"Как не гордиться тобой". Лилия Подкопаева показала редкие фото с 18-летним сыном
Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева поздравила красавца-сына Вадима с 18-летием и показала, как он сейчас выглядит.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Как выглядит сын Лилии Подкопаевой
27 ноября названный сын спортсменки отмечает день рождения.
По этому случаю Лилия посвятила юноше пост в соцсетях, опубликовав его детские фото.
Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени - секундой, минутой, часом, днем и месяцем", - написала она.
Также звезда рассказала, что парень уже определился с университетом, где он будет учиться после школы.
Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Более того, Вадима уже даже зачислили туда и назначили стипендию.
"Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил - ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя. Сын, пусть твои шаги всегда несутся вершинами, и помни, что все только начинается", - поделилась успехами сына Лилия.
Лилия Подкопаева с сыном (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Отметим, что первенца Подкопаева усыновила в 2006 году с первым мужем Тимофеем. В том же году на свет появилась их дочь Каролина, а в 2019 гимнастка родила дочь Эвелину от нынешнего мужа Игоря Дубинского.
К слову, недавно спортсменка показала в своем блоге старшую наследницу, которой исполнилось 17 лет.
Ранее жена Тимура Мирошниченко сказала, как их названный сын чувствует себя после операции.
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