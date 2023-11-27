"Як не пишатися тобою". Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото з 18-річним сином

Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва привітала красеня-сина Вадима з 18-річчям і показала, як він зараз виглядає.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Як виглядає син Лілії Подкопаєвої

27 листопада названий син спортсменки святкує день народження.

З цієї нагоди Лілія присвятила юнаку допис у соцмережах, опублікувавши його дитячі фото.

Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу - секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем", - написала вона.

Також зірка розповіла, що хлопець вже визначився з університетом, в якому він буде навчатися після школи.

Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Більше того, Вадима вже навіть зарахували туди і призначили стипендію.

"Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив - ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчусь у тебе та радію за тебе. Сину, нехай твої кроки завжди линуть вершинами, і пам'ятай, що все тільки починається", - поділилася успіхами сина Лілія.

Лілія Подкопаєва із сином (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Зазначимо, що первістка Подкопаєва усиновила у 2006 році з першим чоловіком Тимофієм. У тому ж році на світ з'явилася їхня донька Кароліна, а в 2019 році гімнастка народила дочку Евеліну від нинішнього чоловіка Ігоря Дубинського.

До слова, нещодавно спортсменка показала у своєму блозі старшу спадкоємицю, якій виповнилося 17 років.