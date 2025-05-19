"Я шел к машине и плакал": звезда украинских сериалов вспомнил рождение дочери после ракетного обстрела

Украинский актер Сергей Кисиль, известный по ролям в сериалах "Просто Надія" и "Лікар Ковальчук", впервые поделился трогательной историей о рождении своей дочери. Она появилась на свет преждевременно - прямо после ракетного обстрела.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк в YouTube.

Кисиль признался, что сначала не хотел детей. Они с будущей супругой познакомились в интернете и долгое время жили вместе.

"Через год после начала нашего совместного проживания она мне начала говорить про ребенка. На что я ответил категорически "нет". Второй год - категорически "нет". Мне важно было до конца понять, что действительно я хочу иметь детей с этой женщиной", - подчеркнул Сергей.

Впрочем, ребенок у пары все-таки родился после 3-х лет совместной жизни.

Сейчас Сергей с супругой воспитывают троих детей: Ивана, который родился в 2015 году, Федора (2019) и Марию (2024).

Артист рассказал, что дочь родилась раньше срока в ноябре 2024 года. Ее назвали Марией.

"21 ноября она родилась. На неделю или две, кажется, раньше. Было у нас другое имя придумано. Но мы выезжали как раз с паркинга после ракетного обстрела. А жена мне (говорит - ред.): "Ой, у меня воды отошли", - рассказал Кисиль.

Актер на тот момент снимался в сериале "Лікар Ковальчук" и, к сожалению, не смог присутствовать на родах. Он отвез супругу в роддом, а сама отправился на работу.

"Лікар Ковальчук" третий сезон мы снимали. Еще и в Шпитьках, это 30 км от Киева", - вспомнил он.

"Я иду в машину, плачу, потому что понимаю, что ничем не могу помочь. Так как я знаю, как ей сейчас болит. Но я ничем не могу помочь", - отметил он.

После смены Сергей Кисиль не поехал в роддом, так как плохо себя чувствовал - перемерз на съемках.

"В 23:56 вона скидывает фотографию - это девочка", - вспомнил он.

Так как в этот день был православный праздник, актер с супругой решили назвать дочь Марией.

К слову, Кисиль родился в Хмельницком, окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, школу актерского мастерства Film.ua Ukrainian Film School, театральную школу BEAT.

За свою карьеру сыграл в около 100 фильмах и сериалах. Снялся в популярных сериалах "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя", "Лікар Ковальчук".

Ранее Кисиль жестко прошелся по украинцам, которые продолжают общаться на русском.