Известный актер из "Просто Надії" впервые рассказал, как нашел любовь на сайте знакомств

Украинский актер театра и кино Сергей Кисиль, который известен многим по ролям в сериалах "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя", "Лікарка Ковальчук", впервые рассказал, как познакомился с будущей женой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк в YouTube.

Артист отметил, что это случилось более 13 лет назад. На тот момент он практически нигде не бывал и решил зарегистрироваться на сайте знакомств.

"Как-то у меня так было, что я постоянно сидел дома. Поехал на работу, приехал и дома. Но оно надоедает. И начали только становиться модными эти сайты знакомств. Кажется, Badoo назывался. Я зарегистрировался", - вспомнил он.

В то же время Сергей Кисиль подчеркнул, что не очень любит соцсети.

"Я зарегистрировался, выложил фото, у меня были красивые фотографии. Я же был вокалистом, мне делали фотосессию", - отметил он.

Вскоре ему пришло сообщение от будущей супруги, на которое он даже не ответил.

"Я не помню, как там было. Мне приходит сообщение: "Привет. Давай познакомимся?" Я, кажется, вообще не ответил в этот день. Наверное, я испугался", - вспомнил актер.

Сергей Кисиль дал интервью Алине Доротюк (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Спустя какое-то время актер все же решил пообщаться с ней, а вскоре встретился.

"Прошло время, я опять смотрю, девочка, ничего такая. А-ну напишу: "Привет, давай". Я думаю, что я буду тебе неправду говорить, но мне кажется, что через неделю мы уже встретились", - подчеркнул он.

Также он поделился, как прошло их первое свидание. Кисиль признался, что у него не было денег на кино, поэтому он предложил девушке пойти к нему.

"Шел дождь. И денег у меня особо не было на кафе. Я говорю: "Поехали ко мне, ничего такого, я сейчас быстренько возьму рыбку скумбрию. Мы посмотрим кино, я тебя отвезу", - вспомнил он.

Девушка ответила согласием. А когда молодые люди заходили в дом, Сергей представил будущую супругу консьержке.

"Говорю: "Это Аня. Запомните ее, она будет здесь жить", - с улыбкой вспоминает актер.

По его словам, через неделю они уже съехались и жили вместе.

"Может, я придумал себе эту историю, но такое знакомство было", - отметил Кисиль.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:11:38.

Напомним, Сергей Кисиль - украинский актер театра и кино.

Родился в 1984 году в Хмельницком. Сыграл в около 100 украинских сериалах и фильмах за последние 10 лет.

В 2023-2024 годах снялся в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Ловец снов", "Просто Надежда", "АТП Перевізники", фильме "Божевільні".