"Я йшов до машини і плакав": зірка українських серіалів згадав народження доньки після ракетного обстрілу

Український актор Сергій Кисіль, відомий за ролями в серіалах "Просто Надія" і "Лікар Ковальчук", уперше поділився зворушливою історією про народження своєї доньки. Вона з'явилася на світ передчасно - просто після ракетного обстрілу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк в YouTube.

Кисіль зізнався, що спочатку не хотів дітей. Вони з майбутньою дружиною познайомилися в інтернеті й довгий час жили разом.

"Через рік після початку нашого спільного проживання вона мені почала говорити про дитину. На що я відповів категорично "ні". Другий рік - категорично "ні". Мені важливо було до кінця зрозуміти, що справді я хочу мати дітей із цією жінкою", - наголосив Сергій.

Утім, дитина у пари все-таки народилася після 3-х років спільного життя.

Зараз Сергій із дружиною виховують трьох дітей: Івана, який народився 2015 року, Федора (2019) і Марію (2024).

Артист розповів, що дочка народилася раніше терміну в листопаді 2024 року. Її назвали Марією.

"21 листопада вона народилася. На тиждень чи два, здається, раніше. Було в нас інше ім'я придумано. Але ми виїжджали якраз із паркінгу після ракетного обстрілу. А дружина мені (каже - ред.): "Ой, у мене води відійшли", - розповів Кисіль.

Актор на той момент знімався в серіалі "Лікар Ковальчук" і, на жаль, не зміг бути присутнім на пологах. Він відвіз дружину в пологовий будинок, а сам вирушив на роботу.

"Лікар Ковальчук" третій сезон ми знімали. Ще й у Шпитьках, це 30 км від Києва", - згадав він.

"Я йду в машину, плачу, бо розумію, що нічим не можу допомогти. Бо я знаю, як їй зараз болить. Але я нічим не можу допомогти", - зазначив він.

Після зміни Сергій Кисіль не поїхав до пологового будинку, бо погано почувався - перемерз на зйомках.

"О 23:56 вона скидає фотографію - це дівчинка", - згадав він.

Оскільки цього дня було православне свято, актор із дружиною вирішили назвати доньку Марією.

До слова, Кисіль народився в Хмельницькому, закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карпенка, школу акторської майстерності Film.ua Ukrainian Film School, театральну школу BEAT.

За свою кар'єру зіграв у близько 100 фільмах і серіалах. Знявся в популярних серіалах "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя", "Лікар Ковальчук".

Раніше Кисіль жорстко пройшовся по українцях, які продовжують спілкуватися російською.