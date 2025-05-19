Слава Демин показал взрослого сына, которому исполнилось 15 лет

Слава Демин поздравил сына с 15-летием и впервые за долгое время показал его новые фото. Ведущий растрогал сеть теплыми словами об отцовстве, а поклонники не удержались от комплиментов - парень стал настоящим красавцем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.

"Моему Владу сегодня 15! Сынуля, я горжусь, что я твой папа", - подчеркнул он.

Также ведущий отметил, что гордится тем, что сын умеет принимать решения и добиваться всего сам.

"Так круто быть не только твоим папой, но и другом. Так круто гулять с тобой и разговаривать обо всем. Так круто, что ты сам принимаешь множество решений и умеешь нести за них ответственность. И круто, что ты умеешь добиваться своих целей. У тебя большое будущее. А мы с мамой будем рядом", - отметил Демин.

Кроме того, Слава Демин поделился совместным фото с сыном.

Демин с сыном (фото: instagram.com/slavademin_official)

Как отреагировали в сети

Подписчики Демина тут же принялись комментировать его новую публикацию и поздравлять с днем рождения Влада:

"Поздравляю! Пусть сбываются мечты!" - написал Дзидзьо

"С именинником. Удачи по жизни", - отметила Кристина Решетник

"Поздравляю красавчика! Вперед - к новым вершинам", - поздравила певица Славия

"Самые искренние пожелания", - отметила Марина Боржемская

"Поздравляю! Легкой и счастливой судьбы"

"Успехов во всем взрослому сыну"

"Всего самого наилучшего! Мирного неба".

Слава Демин показал взрослого сына (фото: instagram.com/slavademin_official)

Напомним, телеведущий был женат на Ксении Мищенко, в этом браке родился сын Владислав. В 2021 году после 13 лет совместной жизни пара приняла решение расстаться.

Также телеведущий неоднократно заявлял, что ему нравится актриса Ксения Мишина.

Кроме того, он называл свой топ-3 артисток, с которыми хотел бы иметь секс. В его списке оказались Злата Огневич, к которой Слава когда-то испытывал симпатию и не скрывал это, Тина Кароль, а также Ирина Билык.