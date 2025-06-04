"Я не осознаю этого": у популярной певицы диагностировали рак
Британская певица Jessie J поделилась болезненной новостью: у нее обнаружили рак груди.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
По словам артистки, диагноз ей поставили еще два месяца назад, и уже 15 июня ее ждет операция - сразу после выступления на масштабном музыкальном фестивале Summertime Ball в Лондоне.
"Мне поставили диагноз рака груди на ранней стадии. Рак - это отстой в любой форме, но я придерживаюсь слова "ранняя", - призналась Джесси.
Знаменитость говорит, что на некоторое время исчезнет из публичного пространства, чтобы сосредоточиться на здоровье и восстановлении.
Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)
"Это очень драматический способ увеличить грудь. Я собираюсь исчезнуть на некоторое время после Summertime Ball, чтобы сделать операцию, и вернусь с огромной грудью и еще большим количеством музыки", - добавила она со свойственным ей юмором.
Артистка также призналась, что долго не решалась открыться публично по поводу болезни, но в конце концов изменила мнение по нескольким причинам.
"Во-первых, эгоистично, что я недостаточно об этом говорю. Я не осознаю этого, потому что я так усердно работаю", - говорит исполнительница.
А еще Джесси хочет поддержать тех, кто проходит через подобное испытание.
Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)
"Мне разрывает сердце то, что так много людей переживают столько же подобных и худших событий - это то, что убивает меня", - поделилась она.
Несмотря на все, певица признается, что этот период стал для нее важным уроком.
"Это было безумное время, но также замечательное и дало мне эту невероятную перспективу. Но, честно говоря, мне нужно это осмыслить и поговорить об этом, и мне нужны объятия. Вы любили меня во все мои хорошие и трудные времена. И я не хочу, чтобы сейчас было иначе", - подытожила звезда.
Что известно о Jessie J
Jessie J - популярная британская певица и автор песен. В мае 2023 года она впервые стала мамой - на свет появился ее сын по имени Скай, которого она родила от своего возлюбленного, баскетболиста Чанана Сафира Колмана.
В июле 2024-го артистка поделилась еще одной личной историей: ей поставили диагноз обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)
Исполнительница откровенно рассказала о том, как живет с этими состояниями, и в который раз доказала, что не боится быть искренней перед своими фанатами.
К самым громким хитам Jessie J относятся "Domino", эмоциональная баллада "Flashlight", проникновенная "Nobody's Perfect" и взрывная "Bang Bang", которую она записала вместе с Арианой Гранде и Ники Минаж.
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