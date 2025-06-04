"Я не осознаю этого": у популярной певицы диагностировали рак

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

По словам артистки, диагноз ей поставили еще два месяца назад, и уже 15 июня ее ждет операция - сразу после выступления на масштабном музыкальном фестивале Summertime Ball в Лондоне.

"Мне поставили диагноз рака груди на ранней стадии. Рак - это отстой в любой форме, но я придерживаюсь слова "ранняя", - призналась Джесси.

Знаменитость говорит, что на некоторое время исчезнет из публичного пространства, чтобы сосредоточиться на здоровье и восстановлении.

Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)

"Это очень драматический способ увеличить грудь. Я собираюсь исчезнуть на некоторое время после Summertime Ball, чтобы сделать операцию, и вернусь с огромной грудью и еще большим количеством музыки", - добавила она со свойственным ей юмором.

Артистка также призналась, что долго не решалась открыться публично по поводу болезни, но в конце концов изменила мнение по нескольким причинам.

"Во-первых, эгоистично, что я недостаточно об этом говорю. Я не осознаю этого, потому что я так усердно работаю", - говорит исполнительница.

А еще Джесси хочет поддержать тех, кто проходит через подобное испытание.

Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)

"Мне разрывает сердце то, что так много людей переживают столько же подобных и худших событий - это то, что убивает меня", - поделилась она.

Несмотря на все, певица признается, что этот период стал для нее важным уроком.

"Это было безумное время, но также замечательное и дало мне эту невероятную перспективу. Но, честно говоря, мне нужно это осмыслить и поговорить об этом, и мне нужны объятия. Вы любили меня во все мои хорошие и трудные времена. И я не хочу, чтобы сейчас было иначе", - подытожила звезда.

Что известно о Jessie J

Jessie J - популярная британская певица и автор песен. В мае 2023 года она впервые стала мамой - на свет появился ее сын по имени Скай, которого она родила от своего возлюбленного, баскетболиста Чанана Сафира Колмана.

В июле 2024-го артистка поделилась еще одной личной историей: ей поставили диагноз обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Джесси Джей (фото: instagram.com/jessiej)

Исполнительница откровенно рассказала о том, как живет с этими состояниями, и в который раз доказала, что не боится быть искренней перед своими фанатами.

К самым громким хитам Jessie J относятся "Domino", эмоциональная баллада "Flashlight", проникновенная "Nobody's Perfect" и взрывная "Bang Bang", которую она записала вместе с Арианой Гранде и Ники Минаж.