"Я не усвідомлюю цього": у популярної співачки діагностували рак
Британська співачка Jessie J поділилася болючою новиною: у неї виявили рак грудей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
За словами артистки, діагноз їй поставили ще два місяці тому, і вже 15 червня на неї чекає операція - одразу після виступу на масштабному музичному фестивалі Summertime Ball у Лондоні.
"Мені поставили діагноз раку грудей на ранній стадії. Рак – це відстій у будь-якій формі, але я дотримуюсь слова “рання”, - зізналася Джессі.
Знаменитість каже, що на деякий час зникне з публічного простору, аби зосередитися на здоров’ї та відновленні.
Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)
"Це дуже драматичний спосіб збільшити груди. Я збираюся зникнути на деякий час після Summertime Ball, щоб зробити операцію, і повернуся з величезними грудьми та ще більшою кількістю музики", - додала вона з властивим їй гумором.
Артистка також зізналася, що довго не наважувалася відкритися публічно щодо хвороби, але зрештою змінила думку з кількох причин.
"По-перше, егоїстично, що я недостатньо про це говорю. Я не усвідомлюю цього, тому що я так старанно працюю”, - говорить виконавиця.
А ще Джессі хоче підтримати тих, хто проходить через подібне випробування.
Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)
"Мені розриває серце те, що так багато людей переживають стільки ж подібних і найгірших подій - це те, що вбиває мене", - поділилася вона.
Попри все, співачка зізнається, що цей період став для неї важливим уроком.
"Це був шалений час, але також чудовий і дав мені цю неймовірну перспективу. Але, щиро кажучи, мені потрібно це осмислити і поговорити про це, і мені потрібні обійми. Ви любили мене у всі мої добрі та важкі часи. І я не хочу, щоб зараз було інакше”, - підсумувала зірка.
Що відомо про Jessie J
Jessie J - популярна британська співачка та авторка пісень. У травні 2023 року вона вперше стала мамою - на світ з’явився її син, на ім'я Скай, якого вона народила від свого коханого, баскетболіста Чанана Сафіра Колмана.
У липні 2024-го артистка поділилася ще однією особистою історією: їй поставили діагноз обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).
Джессі Джей (фото: instagram.com/jessiej)
Виконавиця відверто розповіла про те, як живе з цими станами, і вкотре довела, що не боїться бути щирою перед своїми фанатами.
До найгучніших хітів Jessie J належать "Domino", емоційна балада "Flashlight", прониклива "Nobody's Perfect" та вибухова "Bang Bang", яку вона записала разом з Аріаною Гранде та Нікі Мінаж.
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