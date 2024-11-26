5 звезд, которые живут с рассеянным склерозом

Рассеянный склероз - серьезное аутоиммунное заболевание, которое может изменить жизнь любого. Однако даже с таким диагнозом можно жить полноценно, работать и добиваться успеха. Среди тех, кто собственным примером доказывает это, есть и знаменитости. Они, несмотря на сложности, продолжают покорять вершины и вдохновлять миллионы.

РБК-Украина (проект Styler) о Сельме Блэр, Кристине Эпплгейт и других звездах, которые живут с рассеянным склерозом.

Сельма Блэр

В 2018 году актрисе Сельме Блэр, известной по фильму "Блондинка в законе", диагностировали рассеянный склероз. С тех пор она открыто делится своим опытом борьбы с болезнью.

В заметке в Instagram в 2019 году она трогательно описала свои переживания: "Нейродегенеративное заболевание мозга - это реальность, которую трудно принять. Оно приносит дискомфорт и порой вызывает неконтролируемую тревогу".

Сельма Блэр (фото: instagram.com/SelmaBlair)

Блэр также призналась, как трудно ей взаимодействовать с внешним миром: "Выходить из дома и быть коммуникабельной - это большое испытание. Мой мозг будто пылает, и в то же время я чувствую себя замерзшей. Мы можем чувствовать себя одинокими, даже имея поддержку близких, которую я искренне ценю".

Она добавила: "Люди часто спрашивают, как я справляюсь. Я делаю все возможное. Но боль от потери, в частности катания на лошадях, и страх перед будущим все равно преследуют меня. Даже ходьба дается с трудом".

Сельма Блэр (фото: instagram.com/SelmaBlair)

Сегодня, в свои 52 года, Сельма находится в состоянии ремиссии с 2021 года. "Мое состояние улучшилось, прогноз очень обнадеживающий. Благодаря стволовой терапии мне удалось достичь ремиссии", - рассказала она во время мероприятия Discovery+ TCA.

"Прошел почти год после трансплантации стволовых клеток, прежде чем воспаление и повреждения начали постепенно исчезать", - добавила звезда.

Кристина Эпплгейт

В 2021 году Кристине Эпплгейт, известной актрисе и звезде сериала "Мертва для меня", диагностировали рассеянный склероз. Это стало еще одним испытанием после предыдущих проблем со здоровьем, в частности лечения рака молочной железы.

Актриса откровенно говорит о трудностях жизни с этой болезнью и о невыносимой боли, которая ее сопровождает.

"Я лежала в постели и кричала - это была острая, жгучая боль, ощущение сжатия", - рассказала она в подкасте "MeSsy", который она ведет вместе с Джейми-Линн Сиглер, которая также имеет рассеянный склероз.

Кристина Эпплгейт​ (фото: Кинориум)

Звезда сериала "Женаты... с детьми" призналась, что боль часто не дает ей возможности нормально жить: "Я большую часть времени просто лежу в постели. Работать я начала еще ребенком, поэтому сейчас считаю, что заслужила отдых".

Она добавила: "Когда я ставлю ноги на пол, они сразу болят. В такие моменты я думаю: "Лучше вернусь в кровать и останусь здесь, даже если придется надеть подгузник вместо того, чтобы идти в туалет".

Впрочем, Эпплгейт быстро уточнила, что последнее было шуткой, добавив немного юмора, чтобы облегчить разговор на сложную тему.

Кристина Эпплгейт​ (фото: Кинориум)

Джейми-Линн Сиглер

Джейми-Линн Сиглер понадобилось почти 15 лет, чтобы найти в себе силы открыто говорить о своем диагнозе рассеянного склероза. Однако сегодня она активно привлекает внимание к этой болезни. В 2023 году в интервью для PEOPLE актриса призналась, что старается вести активную жизнь, насколько это позволяет ее состояние.

"Хотя мне сложно долго ходить и я не могу бегать, я все равно достигаю всего, чего хочу, как в работе, так и дома", - поделилась она.

Джейми-Линн Сиглер (фото: instagram.com/jamielynnsigler)

Участие в проектах, таких как сериал "ABC Big Sky", позволило ей вернуться к актерской деятельности.

По словам Сиглер, команда шоу заблаговременно обсудила с ней все нюансы и создала комфортные условия для работы: "Это позволило мне просто сосредоточиться на своей работе и чувствовать себя как другие".

Джейми-Линн Сиглер (фото: instagram.com/jamielynnsigler​​)

Джек Осборн

Джек Осборн также поделился своим опытом борьбы с рассеянным склерозом. Известному телеведущему, которому поставили этот диагноз в 2012 году, когда ему было 26 лет, задали вопрос о методах лечения, которые он использует. Осборн признался, что отдает предпочтение альтернативным методам.

"В течение многих лет я применял различные нетрадиционные подходы к лечению. Сейчас я не принимаю традиционных лекарств от РС", - сказал он.

Джек Осборн (фото: instagram.com/jackosbourne​​)

Эмма Колфилд Форд

Актриса Эмма Колфилд Форд сперва списывала свои симптомы на рабочий и личный стресс.

После консультации с акупунктуристом, который предположил, что это может быть паралич Белла, актриса прошла несколько МРТ. Результаты оказались для нее настоящим потрясением.

"Мой невропатолог провел ряд обследований, но тогда ситуация не казалась срочной. Поэтому, когда он позвонил мне на работу, я была просто шокирована", - рассказала она изданию People.

Эмма Колфилд Форд​ (фото: Википедия)

Результаты обследования подтвердили, что у Колфилд Форд рецидивирующий рассеянный склероз.

"Я чувствовала, будто смотрю на все со стороны. Я только получила эту страшную новость, и сразу услышала: "Вас ждут на съемочной площадке". Поэтому я собралась, сделала вид, что все в порядке, и работала дальше. Это было просто нереально", - вспоминала она.

Эмма Колфилд Форд (фото: Кинориум)