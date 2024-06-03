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"Я справляюсь сама". Евгения Власова честно назвала сумму своего ежемесячного заработка

Понедельник 03 июня 2024 19:00
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"Я справляюсь сама". Евгения Власова честно назвала сумму своего ежемесячного заработка Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Евгения Власова призналась, сколько зарабатывает ежемесячно и что ей приносит доход.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы Славе Демину.

Сколько зарабатывает артистка

Евгения рассказала, что, несмотря на длительный перерыв в сценической карьере, она активно работала преподавательницей по вокалу.

Звезда также отметила, что продолжает получать доходы от прослушивания своих песен.

По ее словам, ежемесячные расходы на себя и свою 20-летнюю дочь, которая проживает за границей, составляют более 100 тысяч гривен.

&quot;Я справляюсь сама&quot;. Евгения Власова честно назвала сумму своего ежемесячного заработка

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Преподаю пение, современное пение, йога-пение и получаю роялти со своих песен. Что самое интересное, роялти есть до сих пор и очень неплохие. Не понимаю, как можно жить на тысячу или две долларов. У меня ребенок за границей и я справляюсь со всеми вопросами сама. Гораздо больше", - призналась Власова.

"Я умею зарабатывать и знаю, как это делать так, чтобы не терять свою женственность. Трачу и зарабатываю более 3 тыс. долл.", - добавила она.

Знаменитость признается, что когда-то эта сумма была значительно больше, потому что у нее было много концертов ежемесячно, что в конце концов ее истощило. Поэтому певица решила сократить количество своих выступлений и теперь стремится к балансу во всем.

"Приходится работать очень много, как никогда. Когда-то зарабатывала гораздо больше за один концерт, но была очень несчастной. Сейчас я зарабатываю меньше, чем когда-то, но я более счастливый человек, потому что делаю то, что я хочу", - заверила знаменитость.

Недавно Власова ответила, общается ли со своим кумом Меладзе.

Также бывший Елены Тополи сделал неоднозначное заявление о певице.

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