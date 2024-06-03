Бывший Елены Тополи сделал неоднозначное заявление о певице (видео)

Музыкальный продюсер Вадим Лисица высказался о певице Елене Тополе (Alyosha), с которой раньше пытался строить отношения и работал. Сейчас артисты пошли разными путями.

Что Лисица думает о певице и почему не хочет комментировать ее творчество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"У меня есть контракт"

На шоу "Муз_тренд", куда на днях пришел Лисица, ведущий Слава Демин попросил его высказаться о творчестве Тополи. Впрочем, продюсер не захотел ничего говорить. Затем он сделал заявление о причине своего решения.

"У меня есть контракт, единственный контракт, который я подписал с Еленой. Я не хочу тебя обманывать и говорить тебе неправду. А правду, которую я буду говорить, она при контракте не должна быть", - сказал Лисица.

Бывший Тополи высказался об отношениях с ней (скриншот)

Что продюсер думает о певице

По словам Лисицы, сейчас он и певица общаются. Он не обижается на Тополю. Хотя продюсер не стал отрицать, что в прошлом он испытывал неприятные эмоции.

"У меня не было обиды. Это не обида, сильнейшим чувством было непонимание, из-за чего это все произошло. А потом, когда пришло понимание, то не осталось вообще ничего, все стало понятно", - отметил Лисица.

"Она всегда хотела петь ту музыку, которую она хотела. И те хиты, которые мы с ней сделали, большинство из них она не хотела петь", - добавил он.

Что известно об отношениях Тополя и Лисицы

Продюсер познакомился с певицей, когда ей было 16 лет. Они начали сотрудничать, но ничего не рассказывали об отношениях. Впрочем, уже впоследствии стало известно, что на момент начала романа Лисица еще состоял в браке с женщиной, родившей от него двоих детей.

На фоне отношений с юной певицей он развелся. Пара начала жить вместе. О своем романе продюсер и артистка рассказали только в 2010 году, когда Тополя участвовала в Евровидении. А после конкурса стало известно, что пара распалась.

Сама Тополя говорила, что это она была инициатором разрыва сотрудничества.

"Я хотела и уважения к себе и моему времени, и моей жизни, моим желаниям, моим целям", - говорила певица в недавнем выпуске шоу "Муз_тренд".

Известно, что после Лисицы певица начала отношения с вокалистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Сейчас пара живет в браке и воспитывает троих детей.

Тополя и ее семья (фото: instagram.com/alyoshasinger)