"Я справляюся сама". Євгенія Власова чесно назвала суму свого щомісячного заробітку

Українська співачка Євгенія Власова зізналася, скільки заробляє щомісяця і що їй приносить дохід.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці Славі Дьоміну .

Скільки заробляє артистка

Євгенія розповіла, що, попри тривалу перерву в сценічній кар'єрі, вона активно працювала викладачкою з вокалу.

Зірка також зазначила, що продовжує отримувати доходи від прослуховування своїх пісень.

За її словами, щомісячні витрати на себе та свою 20-річну доньку, яка проживає за кордоном, становлять понад 100 тисяч гривень.

Євгенія Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

"Викладаю спів, сучасний спів, йога-спів і отримую роялті зі своїх пісень. Що найцікавіше, роялті є досі й дуже непогані. Не розумію, як можна жити на тисячу чи дві доларів. У мене дитина за кордоном і я справляюся з усіма питаннями сама. Набагато більше", - зізналася Власова.

"Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Витрачаю і заробляю більше 3 тис. дол.", - додала вона.

Знаменитість зізнається, що колись ця сума була значно більшою, бо в неї було багато концертів щомісяця, що зрештою її виснажило. Тому співачка вирішила скоротити кількість своїх виступів і тепер прагне балансу в усьому.

"Доводиться працювати дуже багато, як ніколи. Колись заробляла набагато більше за один концерт, але була дуже нещасною. Зараз я заробляю менше, ніж колись, але я більш щаслива людина, бо роблю те, що я хочу", - запевнила знаменитість.