"Оказался в очень тяжелом положении". Власова ответила, общается ли со своим кумом Меладзе

Украинская певица Евгения Власова ответила, общается ли с композитором и продюсером Константином Меладзе, который также является крестным отцом для ее 19-летней дочери Нины.

Общается ли Власова с Меладзе

Так, артистка призналась, что сейчас она поддерживает связь с композитором, который публично не осудил войну РФ в Украине.

Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", - поделилась певица.

Тему войны, говорит звезда, они не обсуждали.

"Я человек, которому нечего терять по отношению к России. Костя и Валерий имеют там вес. Это же не политики, а творческие люди, которых любят. Вот приходит война, которая разрушает все в жизни этих людей", - сказала Евгения.

Братья Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

"И к ним еще много претензий. Хоть кто-то задумался, а что в жизни этих людей. Всем хочется крови. Все деньги там, заработанные тяжело. Я знаю сколько сложных процессов внутренних прожил Константин. Успешный человек живет свою жизнь, какая разница где он живет", - добавила она.

Также Власова считает, что "Константин оказался в очень тяжелом положении".

"Константин так, как и мы, проживает это очень тяжело. Невероятно тяжело. Константин Меладзе это же такой же человек как и мы все с вами, со своими страхами. Он оказался в очень тяжелом положении. Он не злой, он действительно много помогает. У него есть свои грехи", - отметила исполнительница.

Евгения Власова (фото: instagram.com/eygeniavlasova)

Меладзе также является крестным отцом дочери певицы Нины от бывшего мужа, продюсера Дмитрия Костюка.

По словам Евгении, иногда он финансово помогал девушке.

"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал, то она его защищает. Нет", - добавила звезда.

Украинцы возмущены

Пользователи сети раскритиковали Власову за то, что она пытается оправдать композитора, и напомнили ей, что из-за оккупантов люди в нашей стране продолжают гибнуть каждый день.

Дуже розчарована, гидко

Гидко тебе слухати, як ти відбілюєш меладзе!

Абсолютно недоречно говорити про геніальність та творчість Меладзе, захищаючи його тоді, коли люди в нашій країні гинуть кожного дня!

Інколи краще мовчати. Промовчиш - не згрішиш

Шкода, але саме цим інтервью, Євгенія знецінила себе...

Напомним, Меладзе до сих пор никак не прокомментировал вторжение РФ в Украину.

Осенью прошлого года его заметили в Швейцарии, а затем на концерте брата Валерия в Германии.

В октябре певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с композитором.