Дочь Билла Гейтса случайно раскрыла его диагноз: тайна миллиардера разоблачена
Билл Гейтс, соучредитель Microsoft и миллиардер, имеет очень сложное заболевание. Об этом рассказала его дочь, 22-летняя Фиби Гейтс во время популярного подкаста "Позвони ее папочке".
Какое заболевание диагностировали у Билла Гейтса и в чем оно проявляется, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sun.
Какой диагноз у Билла Гейтса
Фиби Гейтс во время разговора в подкасте случайно проговорилась, что у ее отца-миллиардера - синдром Аспергера. Стоит добавить, что сам сооснователь Microsoft никогда публично не подтверждал свой диагноз, хотя в некоторых заявлениях намекал, что у него есть черты аутистического спектра.
"Мой папа довольно социально неуклюжий. Он сказал, что у него, знаете, синдром Аспергера" - сказала Фиби, описывая, как ей бывает трудно приводить домой кавалеров.
"Приводить парня домой ужасно. Мне это также немножко смешно. Да, это неудобно, но смешно", - добавила дочь Билла Гейтса.
В 2023 году миллиардер в своих мемуарах "Исходный код" писал: "Мне бы, наверное, поставили диагноз сегодня, и это не плохо - это часть меня. Я был гиперсосредоточенным ребенком. Я так углублялся в то, что делал, что забывал поесть".
А в одном из интервью Билл Гейтс признался, что чувствовал себя другим, когда рос.
"Я всегда знал, что отличаюсь от других, и это смущало людей относительно моего уровня энергии и интенсивности, а также относительно того, что я просто иду изучать что-то новое. Когда ты ребенок, немного странно, что ты другой, или люди реагируют на тебя по-своему, или твои социальные навыки - ты ошибаешься в разных вещах", - сказал он.
Что такое синдром Аспергера
Синдром Аспергера - это часть расстройства аутистического спектра (РАС), состояние развития, которое влияет на то, как человек общается и взаимодействует с другими.
Люди с этим синдромом имеют средний или выше среднего интеллект и сильные вербальные навыки, но им может быть сложно с социальными сигналами, языком тела и построением отношений. Они часто развивают глубокий интерес к определенным темам и предпочитают рутину или предсказуемую среду.
У людей с этим синдромом обычно нет задержек в речевом или когнитивном развитии, но они могут прибегать к повторяющемуся поведению и трудно справляться с изменениями.
Преимущественно, у людей с синдромом Аспергера есть трудности в общении, они имеют стереотипное поведение и ограниченные интересы. При этом они могут иметь и сопутствующие заболевания аутистического спектра, но при этом этот синдром существенно отличается от классического аутизма.
Синдром является врожденным и воспитание и окружающая среда могут сильно влиять на проявления этого синдрома. У каждого ребенка симптомы синдрома Аспергера могут проявляться в разных формах, и каждый человек может иметь уникальный набор признаков.
Самые частые проявления:
- Сложности в понимании невербальных знаков
- Проблемы с инициацией и завершением разговора
- Они могут использовать сложные термины, но не понимать их значения
- Практически не понимают юмор и сарказм, воспринимая высказывания буквально
- Сложности в прогнозировании событий
- Неправильное восприятие мыслей и чувств других людей
- Часто ограниченное и повторяющееся мышление
- Потребность в структуре и порядке
- Высокий уровень заинтересованности в конкретных темах
- Чувствительность к сенсорным стимулам
У взрослых может наблюдаться:
- Индивидуальным восприятием реальности
- Недостаточной выразительностью эмоций и их низкой интенсивностью
- Высокой степенью самодостаточности
- Нетипичной толерантностью к неопределенности
Среди сопутствующих расстройств, характерных для взрослых с синдромом Аспергера, можно выделить:
- Эмоционально-мотивационные нарушения
- Расстройства двигательной и сенсорной сферы
- Нарушения социальных навыков
- Стереотипии и навязчивость
- Уникальные особенности поведения и мышления
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