Будущее без работы? Билл Гейтс назвал три профессии, которые не исчезнут из-за развития ИИ

Если вы следите за технологиями, то наверняка заметили, как искусственный интеллект внедряют во все подряд. Многие опасаются, что это приведет к сокращению рабочих мест. Недавнее интервью с Биллом Гейтсом привлекло внимание его прогнозами о будущем работы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт TomsGuide .

В эфире The Tonight Show с Джимми Фэллоном, Гейтс заявил, что ИИ заменит людей в большинстве сфер. "Некоторые вещи мы оставим для себя. Но если говорить о производстве, логистике и сельском хозяйстве, то со временем эти задачи будут решены в полной мере", - сказал он Фэллону.

Гейтс отметил, что есть по крайней мере три профессии, в которых ИИ не сможет заменить человека.

Несмотря на заявления некоторых технологических лидеров, что программирование скоро станет сферой искусственного интеллекта, Гейтс придерживается другого мнения. По его словам, разработчики все равно будут нужны, чтобы понимать внутреннюю логику ИИ, проверять, работает ли он правильно, или "ведет себя как безумный идиот".

"Это все равно что спросить: нужно ли учить умножение, если компьютеры отлично с ним справляются?", - сказал Гейтс.

Он добавил, что программисты будут незаменимы для выявления и исправления ошибок, улучшения алгоритмов и дальнейшего развития ИИ.

Гейтс также утверждает, что несмотря на успехи ИИ в диагностике заболеваний и анализе ДНК, биологи все равно останутся важными специалистами в научных исследованиях.

Третьей областью, по мнению миллиардера, является энергетика. Он считает, что эта сфера слишком сложна для полной автоматизации, поэтому энергетические эксперты по-прежнему будут востребованы.

Гейтс также считает, что благодаря ИИ экспертные медицинские консультации и образовательные ресурсы станут доступными и недорогими.

Вас может заинтересовать: