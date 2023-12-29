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"Залужный вывел": Тарас Тополя сказал, как ему удалось демобилизоваться

Пятница 29 декабря 2023 20:21
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"Залужный вывел": Тарас Тополя сказал, как ему удалось демобилизоваться Чем Тополь занимался на фронте (фото: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный певец и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины ушедший защищать страну от оккупантов, рассказал, как именно ему удалось мобилизоваться.

Деталями артист поделился в интервью РБК-Украина.

"Мы поехали петь"

По словам Тополя, существует единственная причина, ради которой он и другие музыканты группы вернулись с передовой. Артистов вывел сам Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

"Нас Валерий Федорович Залужный вывел своим приказом в конце августа. И мы поехали петь вместе с Эдом Шираном на стадионе. Это было собственно основной причиной того, что нас вывели из передовой", - рассказал Тополя.

&quot;Залужный вывел&quot;: Тарас Тополя сказал, как ему удалось демобилизоватьсяТополя объяснил, почему он сейчас не на фронте (фото: РБК-Украина)

Чем музыкант занимался на войне

Также артист рассказал, что он делал на фронте. Вместе с другими музыкантами "Антитіл" он спасал раненых.

"Оказывали первую помощь. Турникеты и бандажи накладывали. Не каждый день прямо там конвейеры раненых бывали. Но было тяжело. Но выключаешь эмоции, работаешь как машина и врешь, пока везешь раненых: вот-вот, сейчас-сейчас, уже поворачиваем, уже, мальчики-воробушки, сейчас будем. А сам знаешь, что еще ехать минут 20...", - добавил Тополя.

Напомним, ранее уже стало известно, что Мирошниченко назвал единственное слово, которое говорит его приемный сын.

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