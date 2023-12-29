Тарас Тополя вспомнил самые тяжелые моменты на передовой

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя признался, что на передовой ему было тяжело. В частности, из-за большой ответственности и тоски за детьми и любимой, которых невозможно обнять.

Певец о самых тяжелых моментах на фронте

По словам исполнителя, период, когда он находился на фронте, был для него непростым.

В частности, разлука с женой Еленой и детьми, которую тяжело было переносить.

Тарас Тополя с женой и детьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Но по сравнению с другими бойцами, которые год не видели своих родных, мое "трудно" - это такое. Тогда на тот момент это был детский сад. К счастью, у нас был вайбер или скайп, можно было позвонить и пообщаться. Это немного разряжало". ", - признался исполнитель.

Также он вспомнил ситуацию с фронта, которая его растрогала больше всего. Тогда ему привезли тело нацгвардейца, и ему нужно было разблокировать телефон мужчины, чтобы найти контакты жены.

"Ту ситуацию я помню, потому что у меня был день рождения - 35 лет", - шокировал певец.

Тарас Тополь (фото: instagram.com/tarastopolia)

"А еще была ситуация, когда не наша команда эвакуировала. Привезли бойца и все указывало на то, что он уже умер. Его собратья прибегают в реанимацию и заставляют врача откачать защитника. Его положили на стол, но я и реаниматолог понимали, что этот мужчина ушел на щите", - рассказал Тополя.

Это отчаяние в глазах собратьев погибшего, говорит фронтмен "Антитіл", он никогда не забудет. И если бы артист оказался в такой ситуации, он бы поступил так же. Даже если бы понимал, что человека уже не спасти.

"Таких ситуаций было много и все они были тяжелыми, но и все остальное было не легче. Все было достаточно тяжело", - подытожил музыкант.