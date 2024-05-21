"Я долго держал это в себе". Блогер Николас Карма после нападения сделал заявление

Блогер и певец Николас Карма, на которого на днях напали в центре Львова , рассказал о своем тяжелом эмоциональном состоянии и панических атаках.

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Так, по словам Николаса, панические атаки у него возникали из-за хейта, с которым он сталкивался, когда ходил по улицам Львова и спрашивал у людей, сколько стоит их лук.

"Хочу, чтобы вы знали о моем эмоциональном состоянии, потому что я долго держал это в себе и очень устал от этого. Я не был готов к такой стороне публичной жизни. Я всегда думал, что если ты честный человек, ведешь достойный образ жизни, то и бояться нечего, но оказалось, что некоторые люди очень злые, наглые, без чувства границ и т.д.", - признался Карма.

Также он думал, что очень сильный, проработанный, но "его нервная система дала сбой".

К счастью, панические атаки уже позади, а все благодаря курсу лечения антидепрессантами и работе с психотерапевтом.

"Это все из-за таких ситуаций. Я начал бояться ходить по улицам, потому что вот такие провокации и пьяные люди, выкрики, мат заставляли меня очень стрессовать, у меня начались панические атаки. Я перестал спать, есть, я очень похудел", - поделился инфлюенсер.

"Это касается и того, что сначала снимают меня сзади, а потом подходят ко мне и просят пожать руку. Я жму руку, все нормально, но на следующий день публикуют в соцсетях видео, говоря: "Фу, Карма, поймал звезду. Мне даже руку не пожал" - и в комментариях сразу же посыпалось", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, на Карму напали на площади Рынок во Львове, где он снимал новые видео с прохожими.

Неизвестные молодые люди начали выкрикивать нецензурные слова в его адрес, и Николас подошел к ним, чтобы разъяснить ситуацию.

В результате инцидента команда блоггера вызвала полицию, а Карма отправился в больницу после того, как ему забрызгали глаза перечным баллончиком.

Когда такое происходило, говорит исполнитель, он включал камеру, подходил к людям и проводил с ними профилактическую беседу, объяснял, что так некрасиво делать. В результате они извинялись, и такие видео блоггеры нигде не публиковали, потому что тема закрыта.

"Здесь так не произошло. Многие за меня заступались. Когда они выключили камеру, я сказал оператору, что надо идти. Я увидел, что началась драка. Я против насилия, подбежал, чтобы разобраться, потому что все всегда нужно решать дипломатическим путем" , – рассказал Николас

"Я понял, что эта ситуация зашла слишком далеко, позвонил в полицию, чтобы перенести все в правовое поле. После этого я увидел, что этот парень начал убегать. Я подошел к нему, чтобы поговорить с ним и подождать полицию. Он мне тоже запихнул глаза из баллончика и скрылся", - объяснил он.