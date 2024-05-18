Качественный масс-маркет: Николас Карма рассекретил стоимость лука Джамалы (видео)

Блогер и певец Николас Карма расспросил у певицы Джамалы, "сколько стоит ее look".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Какая стоимость образа Джамалы

Так, блогер встретился с исполнительницей, которая вот-вот в третий раз станет мамой, на съемках шоу "20:23" Жени Яновича.

Знаменитость рассказала, что активно поддерживает как украинский масс-маркет, так и люксовых украинских дизайнеров.

"Нет у меня Gucci. Я типа хипстер. Кроссовки Steve Madden, 100 долларов. Все бегут в Zara, а я поддерживаю украинский масс-маркет и такие бренды, как Frolov, Litkovska. Супер классные", - призналась Джамала.

Также она рассекретила стоимость своего образа. Певица была одета в черное платье и белую рубашку.

"Рубашка две тысячи гривен, платье столько же (от Coosh). Качественный наш масс-маркет. Ты не встретишь меня в Yves Saint Laurent или Valentino. Съемки для глянца то ok", - отметила победительница Евровидения 2016.

Напомним, в феврале Джамала сообщила, что она и ее муж Бекир Сулейманов в третий раз станут родителями. У супругов родится еще один мальчик.

Пара воспитывает уже двух сыновей - пятилетнего Эмира-Рахмана и трехлетнего Селима-Гирая.