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Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя "МастерШеф" Павы (видео)

Понедельник 29 апреля 2024 16:26
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Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя "МастерШеф" Павы (видео) Сколько стоит лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - известный блогер и артист, который любит спрашивать у звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит лук Павы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Павы

Николас Карма довольно часто встречает украинских звезд теперь не только на улицах Львова, но и в Киеве. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики на улице, даже без подготовки.

На этот раз в камеру Николаса попал известный повар и победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, более известный, как Пава.

  • черный бомбер от Jordan - стоит 10 тысяч гривен
  • спортивный костюм от известного бренда Hugo - 7 тысяч гривен
  • белые кроссовки от Nike - стоит 6 тысяч гривен
  • кепка - стоит 2 тысячи гривен.

Следует заметить, что после разговора на улице, Вадим повез Николаса и его оператора в свой ресторан, чтобы угостить вкусными блюдами и показать классное место в столице подписчикам.

Стиль Павы

У Вадима более спортивный стиль, он любит носить яркие худи, разных цветов, спортивные брюки, костюмы или джинсы. Конечно, еще одним почти неизменным нарядом повара является китель, в котором он работает.

В общем, у Павы достаточно свободный стиль и преимуществом для него является удобство, ведь он часто находится в дороге или на работе, поэтому ценит комфорт и мобильность.

Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя &quot;МастерШеф&quot; Павы (видео)Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя &quot;МастерШеф&quot; Павы (видео)Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя &quot;МастерШеф&quot; Павы (видео)Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя &quot;МастерШеф&quot; Павы (видео)

Сколько стоит лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)

Ранее мы рассказывали, что Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова".

Также читайте, как Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой.

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