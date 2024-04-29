Все по-простому: Николас Карма рассекретил стоимость лука победителя "МастерШеф" Павы (видео)
Николас Карма - известный блогер и артист, который любит спрашивать у звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит лук Павы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Сколько стоит Look Павы
Николас Карма довольно часто встречает украинских звезд теперь не только на улицах Львова, но и в Киеве. Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики на улице, даже без подготовки.
На этот раз в камеру Николаса попал известный повар и победитель "МастерШеф" Вадим Бжезинский, более известный, как Пава.
- черный бомбер от Jordan - стоит 10 тысяч гривен
- спортивный костюм от известного бренда Hugo - 7 тысяч гривен
- белые кроссовки от Nike - стоит 6 тысяч гривен
- кепка - стоит 2 тысячи гривен.
Следует заметить, что после разговора на улице, Вадим повез Николаса и его оператора в свой ресторан, чтобы угостить вкусными блюдами и показать классное место в столице подписчикам.
Стиль Павы
У Вадима более спортивный стиль, он любит носить яркие худи, разных цветов, спортивные брюки, костюмы или джинсы. Конечно, еще одним почти неизменным нарядом повара является китель, в котором он работает.
В общем, у Павы достаточно свободный стиль и преимуществом для него является удобство, ведь он часто находится в дороге или на работе, поэтому ценит комфорт и мобильность.
Сколько стоит лук Пави (фото: instagram.com/pava_vb)
Ранее мы рассказывали, что Николас Карма узнал стоимость военной формы бойца "Азова".
Также читайте, как Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой.