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"Я довго тримав це у собі". Блогер Ніколас Карма після нападу зробив заяву

Вівторок 21 травня 2024 09:30
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"Я довго тримав це у собі". Блогер Ніколас Карма після нападу зробив заяву Ніколас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер і співак Ніколас Карма, на якого днями напали у центрі Львова, розповів про свій важкий емоційний стан і панічні атаки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Деталі

Так, зі слів Ніколаса, панічні атаки у нього виникали через хейт, з яким він зіштовхувався, коли ходив вулицями Львова і запитував у людей, скільки коштує їхній лук.

"Хочу, щоб ви знали про мій емоційний стан, тому що я довго тримав це в собі і дуже втомився від цього. Я не був готовий до такого боку публічного життя. Я завжди думав, що якщо ти чесна людина, ведеш гідний спосіб життя, то й боятися нема чого, але виявилося, що деякі люди дуже злі, нахабні, без почуття меж тощо", - зізнався Карма.

Також він думав, що дуже сильний, пропрацьований, але "його нервова система дала збій".

На щастя, панічні атаки вже позаду, а все завдяки курсу лікування антидепресантами й роботі із психотерапевтом.

"Це все через такі ситуації. Я почав боятися ходити вулицями, бо ось такі провокації та п'яні люди, вигуки, матюки змушували мене дуже стресувати, у мене почалися панічні атаки. Я перестав спати, їсти, я дуже схуд", - поділився інфлюенсер.

"Це стосується й того, що спочатку знімають мене ззаду, а потім підходять до мене та просять потиснути руку. Я тисну руку, все нормально, але наступного дня публікують у соцмережах відео, кажучи: "Фу, Карма, зловив зірку. Мені навіть руку не потис" - і в коментарях одразу ж посипалося", - додав він.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, на Карму напали на площі Ринок у Львові, де він знімав нові відео з перехожими.

Невідомі молодики почали вигукувати нецензурні слова на його адресу, і Ніколас підійшов до них, щоб роз'яснити ситуацію.

Унаслідок інциденту команда блогера викликала поліцію, а Карма відправився в лікарню після того, як йому забризкали очі перцевим балончиком.

Коли таке відбувалося, говорить виконавець, він вмикав камеру, підходив до людей і проводив із ними профілактичну бесіду, пояснював, що так негарно робити. У результаті вони вибачалися, і такі відео блогер ніде не публікував, тому що тема закрита.

"Тут так не сталося. Багато людей за мене заступалося. Коли вони вимкнули камеру, я сказав оператору, що треба йти. Я побачив, що почалася бійка. Я проти насильства, підбіг, щоб розібратися, тому що все завжди треба вирішувати дипломатичним шляхом", - розповів Ніколас

"Я зрозумів, що ця ситуація зайшла надто далеко, зателефонував до поліції, щоб перенести все у правове поле. Після цього я побачив, що цей хлопець почав тікати. Я підійшов до нього, щоб поговорити з ним і почекати на поліцію. Він мені теж запшикав очі з балончика і втік", - пояснив він.

Нещодавно Ніколас Карма розсекретив вартість луку переможця "МастерШеф" Пави.

Також він дізнався вартість образу Джамали.

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