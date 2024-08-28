"Я не буду жить в тюрьме": Волошин эмоционально ответил на хейт на фоне своего выезда из Украины
Блогер Александр Волошин, на которого обрушилась волна критики после бегства из Украины, сделал эмоциональное заявление на фоне этой ситуации.
Что сказал инфлюэнсер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Волошин прокомментировал выезд из страны
Звезда соцсетей честно признался, что боится идти на войну. Он это сознательно понимает, а потому не рассчитывает на "статус героя".
"Я не пошел воевать. Да, я боюсь идти воевать. И да, мне повезло, что меня не поймали на улице или в поезде. Но я не рассчитываю на статус героя. Я уважаю каждого военного и смотрю на них снизу вверх", - объяснил он.
"Но среди героев во все времена не всегда были хорошие люди. Травля, угрозы, буллинг - это не признак нормального взрослого человека. При этом всем я все равно буду смотреть снизу вверх на людей, которые защищали меня и защищают мою семью. Я не могу смотреть по-другому на военных, потому что человек, который воспитывал меня с 8 лет, защищает нашу семью и страну с 2014 года", - также написал Волошин.
Заявление Александра (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)
При этом, как подчеркнул Александр, даже после выезда он не собирается быть безразличным к своей стране и намерен помогать и дальше: закрывать и устраивать сборы на нужды наших защитников.
"Если бы я выехал из Украины и действительно начал строить какую-то оппозицию, заявлять, что власть - ху*ня... Если бы я начал нести какую-то угрозу стране, я бы еще понял. Но я бл*дь! Я только уехал и говорю: "Давайте донатить". Собрал два с половиной миллиона, сразу показал своими действиями, что я уехал, но, чуваки, я не г*ндон! Я убежал, но вынуждено убежал. Я не буду жить в тюрьме, но я не г*ндон!" - эмоционально заявил инфлюэнсер.
Волошин искренне не понимает, почему его критикуют соотечественники и не понимают, что здесь, за границей, он сможет напоминать другим о продолжающейся в Украине полномасштабной войне.
"И почему в такой ситуации продолжается эта х*рня по отношению к чуваку, который может людям показать за границей, что "чуваки, не забываем: там наши пацаны стоят, показывать своим примером". Зачем, какая цель этого?" - поинтересовался украинец.
Волошин вернулся в соцсети (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)
Напомним, после внезапного исчезновения из соцсетей Александр решил вернуться и разъяснить ситуацию. После того, как его заметили в одном из аэропортов за границей и заговорили о его возможном побеге, мужчина вышел на связь и подтвердил, что действительно находится за пределами Украины.
Он сказал, что не собирается возвращаться сюда, пока здесь остается "именно такая власть". Перед этим звезда соцсетей удалил все свои посты из Instagram и видео с YouTube.
Также после бегства из Украины блогер выдал "размышления" о "жизни в клетке".
А еще он рассказывал о дальнейших своих планах в новой стране.