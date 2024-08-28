"Я не буду жить в тюрьме": Волошин эмоционально ответил на хейт на фоне своего выезда из Украины

Блогер Александр Волошин , на которого обрушилась волна критики после бегства из Украины , сделал эмоциональное заявление на фоне этой ситуации.

Волошин прокомментировал выезд из страны

Звезда соцсетей честно признался, что боится идти на войну. Он это сознательно понимает, а потому не рассчитывает на "статус героя".

"Я не пошел воевать. Да, я боюсь идти воевать. И да, мне повезло, что меня не поймали на улице или в поезде. Но я не рассчитываю на статус героя. Я уважаю каждого военного и смотрю на них снизу вверх", - объяснил он.

"Но среди героев во все времена не всегда были хорошие люди. Травля, угрозы, буллинг - это не признак нормального взрослого человека. При этом всем я все равно буду смотреть снизу вверх на людей, которые защищали меня и защищают мою семью. Я не могу смотреть по-другому на военных, потому что человек, который воспитывал меня с 8 лет, защищает нашу семью и страну с 2014 года", - также написал Волошин.

Заявление Александра (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)

При этом, как подчеркнул Александр, даже после выезда он не собирается быть безразличным к своей стране и намерен помогать и дальше: закрывать и устраивать сборы на нужды наших защитников.

"Если бы я выехал из Украины и действительно начал строить какую-то оппозицию, заявлять, что власть - ху*ня... Если бы я начал нести какую-то угрозу стране, я бы еще понял. Но я бл*дь! Я только уехал и говорю: "Давайте донатить". Собрал два с половиной миллиона, сразу показал своими действиями, что я уехал, но, чуваки, я не г*ндон! Я убежал, но вынуждено убежал. Я не буду жить в тюрьме, но я не г*ндон!" - эмоционально заявил инфлюэнсер.

Волошин искренне не понимает, почему его критикуют соотечественники и не понимают, что здесь, за границей, он сможет напоминать другим о продолжающейся в Украине полномасштабной войне.

"И почему в такой ситуации продолжается эта х*рня по отношению к чуваку, который может людям показать за границей, что "чуваки, не забываем: там наши пацаны стоят, показывать своим примером". Зачем, какая цель этого?" - поинтересовался украинец.

Волошин вернулся в соцсети (Фото: instagram.com/stories/voloshyn_xx)

Напомним, после внезапного исчезновения из соцсетей Александр решил вернуться и разъяснить ситуацию. После того, как его заметили в одном из аэропортов за границей и заговорили о его возможном побеге, мужчина вышел на связь и подтвердил, что действительно находится за пределами Украины.

Он сказал, что не собирается возвращаться сюда, пока здесь остается "именно такая власть". Перед этим звезда соцсетей удалил все свои посты из Instagram и видео с YouTube.