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Вирізали важливу сцену: серіал "Чорнобиль" вляпався у черговий скандал

STYLERЖиття    03.08.2019 - 13:20
Вирізали важливу сцену: серіал "Чорнобиль" вляпався у черговий скандал
У серіалі "Чорнобиль" виявили киноляп (фото: HBO.com)

Сценарист Крейг Мезін зізнався, що в первісному сценарії картина була трохи інакша

Серіал "Чорнобиль" від американської компанії HBO, який раніше відзначився серйозним киноляпом, знову потрапив у скандал. Так, сценарист Крейг Мезін заявив, що з другої серії була вирізана важлива сцена. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Наголошується, що сценарист Крейг Мезін зізнався, що в первісному сценарії партійний працівник запевняв жінку, що після аварії на ЧАЕС не виникне жодних проблем.

"Далі йде сцена, де ми бачимо, як насправді він намагається умовити чиновників дозволити йому скасувати парад 1 травня у Мінську через забруднене повітря. Він не зміг вирішити питання, і йому самому довелося брати участь у демонстрації", - зазначив Мезін.

Вирізали важливу сцену: серіал &quot;Чорнобиль&quot; вляпався у черговий скандалКадр із серіалу "Чорнобиль" (HBO.com)

Також він заявив, що цей момент варто було відредагувати, оскільки він в історії "Чорнобиля" був правдою. Сценарист нагадав, що 1 травня в Києві та Мінську люди вийшли з дітьми на паради, не підозрюючи про те, що в повітрі за пару днів до цього поширилася радіація.

Нагадаємо, що в кадрах американського серіалу "Чорнобиль" знайшли не один киноляп.

Раніше ми писали про те, що британська актриса повідомила, що розчарована серіалом НВО "Чорнобиль".

А також, що деякі кадри з серіалу "Чорнобиль" були зняті на території України.

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