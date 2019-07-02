Вибух на дитячому майданчику під Дніпром: нові деталі та відео

Вибух прогримів на дитячому майданчику у центрі села Пашена Балка Дніпропетровської області близько 20:00 1 липня. У результаті НП постраждало шестеро дітей віком від п'яти до 16 років. Двоє хлопчиків наразі у важкому стані, повідомляє ТСН.

Відомо, що на майданчику, де гралися діти, розірвався вибуховий пристрій. Наразі селяни збирають гроші, аби допомогти врятувати дітей.

Місцеві мешканці припускають, що боєприпас діти знайшли на території колишньої військової частини, яка розташована за 1,5-2 кілометри від місця вибуху. Нині там полігон, де знищують застарілі боєприпаси.

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов розповів, що всіх потерпілих госпіталізовано до обласної дитячої лікарні з травмами різного ступеня важкості. Двоє з них у важкому стані, їх прооперували ще вночі, зробили переливання крові.

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (скрін: facebook.com/gleb.prigunov)

Чиновник також уточнив, що імовірно розірвався снаряд для підствольного гранатомета.

За словами Пригунова, двом найважчим дітям 5 і 16 років. Він також показав фото уламка, який хірурги дістали з черевної порожнини хлопчика.

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (уламок, який дістали хірурги, фото: facebook.com/gleb.prigunov)

Пізніше він розповів, що п'ятирічний хлопчик вже прийшов до тями, а 16-річний досі на штучній вентиляції легенів. Лікарі говорять, що його стан стабільний.

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (скрін: facebook.com/gleb.prigunov)

Наразі вже відкрито кримінальне провадження за двома статтям КК України "Недбале зберігання боєприпасів" та "Незаконне володіння зброєю".

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (відео: YouTube/ТСН)

Ігор Майденко, завідувач дитячої клінічної лікарні, підтвердив, що двоє дітей знаходяться у важкому стані, вони перебувають в реанімації. Про це повідомив "Інформатор".

За інформацією видання, у кількох дітей відірвані пальці.

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (скрін: facebook.com/gleb.prigunov)

Вибух на дитячому майданчику під Дніпром (відео: YouTube/Інформатор)

До слова, стали відомі нові подробиці трагедії в селі Чорна на Одещині, де в результаті пожежі в будинку згоріло четверо маленьких дітей. Їхні матері у цей час спали п'яні в городі за будинком.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на вулиці Тургенівська, 16, пролунав потужний вибух. Опубліковані нові знімки наслідків НП.

Нагадаємо, що в Маріуполі вибухом знесло частину житлового будинку. В результаті вибуху постраждали дві людини.